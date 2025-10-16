Franciosi smentisce Emanuele Ragnedda 

Franciosi contro Ragnedda, davanti ai pm va in scena lo scontro che sarà una delle chiavi dell’inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna. Ieri, nel suo primo interrogatorio, Luca Franciosi ha contestato e smentito su tutta la linea la ricostruzione di Emanuele Ragnedda, che gli ha attribuito il ruolo di “spalla” nel delitto di Conca Entosa. Franciosi, 26 anni, lombardo, manutentore in Costa Smeralda, indagato per favoreggiamento, è stato sprezzante con l’uomo che lo ha tirato dentro l’indagine sulla morte di Cinzia Pinna: «Prima sono stato accusato di avere nascosto il cadavere. Poi di favoreggiamento. Ma io non so di cosa si parla, non so perché sono dentro questa storia. Non conoscevo la vittima, non sapevo che fosse sparita, non ho parenti qui in Sardegna e non comprendo la ragione di tutto questo». Il giovane si ritiene vittima di calunnie e, in effetti, nella primissima confessione (poi ritrattata), Ragnedda attribuiva a Franciosi la responsabilità di avere fatto sparire il corpo della donna uccisa con tre colpi di pistola. Successivamente, Ragnedda ha cambiato versione, dicendo che l’amico milanese avrebbe “smaltito” alcuni oggetti personali della vittima (zaino, telefono e indumenti). Franciosi, davanti ai pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini, ha negato tutto, fornendo elementi che sembrano essere il percorso obbligato verso un nuovo fascicolo per calunnia a carico del protagonista della notte folle di Conca Entosa.

«Incredulo»

Luca Franciosi è arrivato negli uffici della Procura di Tempio intorno alle 15.30, cappuccio abbassato sul viso, accompagnato dai suoi difensori, Maurizio e Nicoletta Mani. Gli avvocati del giovane hanno insistito per avere subito un interrogatorio, davanti ai titolari del fascicolo aperto sul delitto di Conca Entosa. Il giovane si è detto incredulo per le accuse che gli vengono mosse e ha spiegato: «È vero, conosco Emanuele Ragnedda e ho frequentato Conca Entosa. Ci sono andato la sera del 14 settembre, perché mi ha invitato Ragnedda e c’erano altre persone. Non ci siamo accorti di nulla». Franciosi avrebbe indicato gli altri ospiti della serata trascorsa nello stazzo, il dato è coperto da segreto istruttorio. Il manutentore, riferendosi al giorno indicato da Ragnedda per la consegna degli oggetti della vittima, avrebbe detto che non era a Palau, ma al lavoro in un’altra località. Maurizio e Nicoletta Mani hanno fornito ai pm prove a riscontro dell’alibi. La sensazione è che ieri sia stato dato un altro duro colpo alla credibilità di Ragnedda. Lunedì è previsto un sopralluogo del medico legale Salvatore Lorenzoni nella casa di Conca Entosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA