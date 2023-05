Francini: «Dopo Sanremo, la mia notte per Cagliari» 

Oggi sarà a Cagliari per “Sport e Arte: unire e non dividere”. Cosa l'affascina maggiormente di una disciplina come il triathlon?

«Sì e ne sono molto felice perché io amo la Sardegna. Una delle mie più care amiche è di Bolotana, il mio parrucchiere è sardo, c’è sempre stata una grande corrispondenza di amorosi sensi con la Sardegna. La Sardegna l’ho scoperta prima con il cuore: appunto, la mia migliore amica si chiama Mara Tanchis ed è sarda, quindi ho iniziato ad amare la Sardegna ancora prima di toccarla con mano. Sono legata a tutta l'Isola che ho visto e che ho girato per i miei spettacoli teatrali e per le presentazioni di libri».

Francini torna in Sardegna dopo le tre date dello spettacolo teatrale “Una ragazza come io”: quando ha scoperto l’isola e a quale luogo è più legata?

Il fascino di un’artista sta nel sfuggire alle categorizzazioni e Chiara Francini riesce in ciò impeccabilmente, grazie alla sua poliedricità e a un entusiasmo autentico che le consente di affrontare ogni esperienza con brio. Attrice, presentatrice, scrittrice ed editorialista: ma, in realtà, molto più di tutto questo. «Sono una donna e quindi posso essere di tutto». Poche parole che condensano il suo modo di essere assolutamente peculiare che porterà oggi al bastione Saint Remy di Cagliari insieme alla cantante Fiorella Mannoia e al primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna Sergio Bernal per “Sport e arte: unire e non dividere”, in occasione della tappa cagliaritana della World Triathlon Championship Series 2023 dove i migliori esponenti della multi disciplina si confronteranno a suon di bracciate, pedalate e passi di corsa. Una serata suggestiva, che inizierà alle 20.30, dove il mondo dello spettacolo e quello sportivo si incontrano. Un evento che vede il ritorno di Chiara Francini nell’Isola, pronta a viverlo con quella ironia brillante che da sempre la caratterizza.

«Del triathlon mi affascina la costanza. Il fatto di fare tutta quella fatica, è un'attività soprannaturale per me».

Tra le tre discipline nuoto, ciclismo, atletica, cosa preferisce?

«Credo il nuoto, perché l'acqua è un elemento che mi riconcilia con la vita. L'incipit del mio ultimo romanzo, “Forte e Chiara”, parla appunto della bellezza di stare nel liquido amniotico, nella pancia della mamma. Il liquido amniotico molte volte lo definisco il nostro mare dentro».

A proposito di Cagliari, è la prima volta questa per lei nel capoluogo o ha già avuto modo di visitare la città?

«Sono già stata a Cagliari per la presentazione di un libro e in quel frangente avevo deciso di rimanere due giorni con la mia amica Mara».

Come definirebbe l'esperienza di Sanremo?

«L'esperienza di Sanremo è stata veramente un'esperienza familiare. Nel senso che è stato come dialogare, stare in famiglia, una famiglia molto allargata, perché era un posto per tutta Italia».

Quali sono gli scrittori che più l'hanno influenzata?

«Il mio scrittore preferito è Gadda ma amo anche Dorothy Parker, Fitzgerald, la Fallaci e Manzoni».

Quest’anno è uscito il suo nuovo libro “Forte e Chiara”: come lo definirebbe?

«“Forte e Chiara” è un viaggio umano, racconta la storia di questa ragazza di provincia che con tenacia ha cercato di vivere seguendo sempre quelli che erano i suoi bisogni, i suoi desideri, la sua curiosità: è un libro che parte dal momento in cui ero nella pancia della mamma, attraversando poi l'infanzia, l'adolescenza e l’età adulta. È la storia di una fuori luogo, una fuori posto, una diversa. Ciò che maggiormente ci caratterizza e ci rende dei microcosmi di unicità».

