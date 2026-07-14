Francia surclassata Alla finalissima va la Spagna di Yamal 

Spagna 2

Francia 0

Francia (4-2-3-1) : Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (30' pt Lacroix), Digne (27' st Theo Hernandez); Tchouameni, Rabiot (1' st Kone); Dembélé, Olise (27' st Cherki), Barcola (12' st, Doue); Mbappé. Ct Deschamps.

Spagna (4-2-3-1) : Unai Simon; Porro (38' st Llorente), Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (32' st Pedri); Yamal, Olmo (32' st Merino), Baena (38' st Nico Williams); Oyarzabal (29' st Torres). Ct De la Fuente.

Arbitro : Barton (Salvador).

Reti : nel pt, 22' Oyarzabal (r); nel st, 13' Porro.

Dallas. È la Spagna la prima finalista della Coppa del Mondo. A Dallas, davanti a 70mila spettatori, la squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le Furie rosse mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal, al quinto centro in questo Mondiale, e di Pedro Porro, difensore con due reti a Usa-Messico-Canada 2026. Grande delusione per i Bleus: in semifinale Mbappé e compagni non incidono mai. Unai Simon non è mai impegnato.

Fuoriclasse

Cinica e concreta la Spagna: Lamine Yamal mette in apprensione tutta la difesa avversaria, liberando spazi per i compagni. Il talento del Barcellona si procura "di mestiere" il rigore che sblocca la partita: a 19 anni giocherà la sua prima finale di Coppa del Mondo. De La Fuente ci arriva con il record di 37 partite senza sconfitte, eguagliando l'Italia di Roberto Mancini.

La partita

Dopo qualche tentativo iberico, al quarto d'ora si accende Mbappé: si libera per un tiro chiuso però dalla difesa, interviene Olise con un diagonale che finisce in angolo. Al 20' l'azione che porta poi al rigore. Digne è impegnato nel rilanciare un pallone in area, ma viene anticipato di prepotenza da Yamal: lo spagnolo viene poi colpito da un calcio in ritardo del francese. L'arbitro indica il centro dell'area. Sul dischetto va Oyarzabal che supera Maignan. La Francia non riesce però a reagire. Al 38' le "furie rosse" sfiorano il raddoppio: Rodri per Yamal, poi palla a Baena e ancora a Yamal che mette in mezzo su Oyarzabal. Palla di poco fuori. Al 42' l'azione migliore dei "blues" Mbappé lanciato in profondità viene anticipato da Unai Simon addirittura sulla trequarti in scivolata. Nella ripresa la Spagna gestisce i ritmi. Francia che ancora gira a vuoto. Al 51' sono ancora gli iberici a rendersi pericolosi con Yamal; al 52' ci riprova Oyarzabal. Ma al 58' arriva il 2-0: Pedro Porro triangola con Dani Olmo, riceve palla in area e supera Maignan di potenza. In chiusura girandola di cambi. Mbappé è l'unico a cercare una reazione: prima Cucurella gli nega il gol, poi lui stesso spara alto su punizione.

Dopo 16 anni

Il gol lo sfiora però Nico Williams che va ad un passo dal 3-0. Sette minuti di recupero ma il risultato non cambia. Dopo 16 anni la Spagna torna in finale tra gli olé incessanti del pubblico.

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