Francia, riforma delle pensioni verso il sì  

Parigi. Mancano poche ore alla resa dei conti: due mesi di battaglia sindacale contro la riforma delle pensioni che aumenterà da 62 a 64 anni l'età necessaria per lasciare il lavoro - obiettivo prioritario di Emmanuel Macron fin dal suo primo mandato presidenziale - potrebbero concludersi oggi. Segnali promettenti arrivano da deputati e senatori della maggioranza e dai loro alleati.

Nubi scure si addensano invece sull'esito sperato dal fronte sindacale, rimasto unito nell'obiettivo di ottenere dal governo il ritiro puro e semplice del progetto.

Dopo l'approvazione lampo di alcuni giorni fa in Senato - dove i macroniani sono maggioranza assoluta - si è compiuto ieri un altro importante passo avanti nell'iter legislativo della riforma: la Commissione mista paritaria incaricata di trovare un accordo su una stesura identica del testo di legge da presentare alle due Camere per l'approvazione, ha svolto il compito in poche ore. Con una maggioranza piuttosto netta di 10 su 14, il testo finale è stato approvato. In molti nel pomeriggio, mentre era in corso a Parigi e nelle principali città l'ottava manifestazione di piazza contro la riforma, hanno letto questo risultato come un ottimo auspicio per un'approvazione definitiva oggi anche in Assemblée Nationale.

RIPRODUZIONE RISERVATA