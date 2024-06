Francia ok ma che fatica! 

Austria 0

Francia 1

Austria (4-2-3-1) : Pentz, Posch, Danso, Wöber (14' st Trauner) Mwene (43' st 8 Prass), Sabitzer, Seiwald, Laimer (47' st Schmid), Baumgartner, Grillitsch (15' st Wimmer), Gregoritsch (14' st Arnautovic). In panchina Lindner, Kainz, Weimann, Lienhart, Entrup, Daniliuc, Grüll, Hedl, Querfeld, Seidl. All. Rangnick.

Francia (4-2-3-1) : Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Rabiot (26' st Camavinga), Dembele (26' st Kolo Muani), Griezman (45' st Giroud), Mbappe (45' st Fofana) Thuram. In panchina Areola, Samba, Coman, Pavard, Konaté, Mendy, Tchouameni, Clauss, Barcola, Zaire-Emery. All. Deschamps.

Arbitro : J. Gil Manzano (Spa).

Rete : nel pt 38' W ö ber (aut.).

Dusseldorf. Basta un'autorete (dello sfortunato Wöber) alla Francia per raccogliere i primi 3 punti ad Euro 2024. L'Austria non è stata avversaria docile, ma ha pagato la scarsa lucidità al momento di mettere a frutto il buon lavoro di una difesa solida e di un centrocampo veloce. D'altra parte, anche i Bleus hanno sprecato diverse occasioni del 2-0, confermandosi comunque tra i favoriti.

La partita

Recuperati sia Theo Hernandez che Rabiot, i francesi cercano di imporre subito il loro immenso potenziale tecnico, sfiorando il gol già al 9' con una accelerazione di Mbappé a sinistra. L'Austria è però sempre pronta a ripartire ed al 32', con Laimer, impegna Maignan. Il portiere del Milan deve invece superarsi al 36' per intercettare un tocco ravvicinato di Baumgartner. Quando il match sembra entrare in una fase più equilibrata, è invece la Francia a passare (38'), con il clamoroso colpo di testa nella propria porta di Wöber, su un cross da destra dell'imprendibile Mbappé. All'intervallo l'Austria è sotto, pur avendo creato la miglior occasione da rete. La Francia potrebbe raddoppiare in avvio di ripresa, ma Mbappé calcia sciaguratamente a lato dopo una accelerazione prodigiosa.

L'Austria resta in partita e Rangnick inserisce Arnautovic per Gregoritsch ma i biancorossi mancano sempre al momento di concludere. La Francia capisce che accontentarsi dell'1-0 è pericoloso e Pentz compie un grande intervento su Thuram. Gli austriaci ci provano invano fino all'ultimo dei 9' di recupero. L'ultimo brivido lo causa Mbappé, che, colpito da Danso, rientra in campo senza permesso, beccandosi il “giallo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA