Francia k.o, quinto titolo consecutivo per gli Usa 

Berlino. Il pronostico è stato rispettato. Alla Uber Arena di Berlino gli Stati Uniti hanno vinto i mondiali di basket femminile per la quinta volta di fila, superando in finale la Francia per 97-79. Le francesi erano partite forte, arrivando ad avere 14 punti di vantaggio nel secondo quarto (17-31), prima del ritorno della statunitensi che, alla sirena, erano già a -2 (43-45). Il secondo tempo è stato del tutto diverso, con il terzo parziale chiuso avanti 73-57 da Caitlin Clark e compagne, poi capaci di distendersi sino a toccare il +27 nel quarto quarto. Migliore marcatrice Breanna Stewart con 21 punti, uno in più della francese di Seattle, Dominique Malonga

Nella finale per il terzo posto, la Spagna ha disposto delle padrone di casa della Germania, imponendosi per 81-58 senza troppi patemi e conquistando il bronzo.

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