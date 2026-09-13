SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Basket.
14 settembre 2026 alle 00:46

Francia k.o, quinto titolo consecutivo per gli Usa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Berlino. Il pronostico è stato rispettato. Alla Uber Arena di Berlino gli Stati Uniti hanno vinto i mondiali di basket femminile per la quinta volta di fila, superando in finale la Francia per 97-79. Le francesi erano partite forte, arrivando ad avere 14 punti di vantaggio nel secondo quarto (17-31), prima del ritorno della statunitensi che, alla sirena, erano già a -2 (43-45). Il secondo tempo è stato del tutto diverso, con il terzo parziale chiuso avanti 73-57 da Caitlin Clark e compagne, poi capaci di distendersi sino a toccare il +27 nel quarto quarto. Migliore marcatrice Breanna Stewart con 21 punti, uno in più della francese di Seattle, Dominique Malonga

Nella finale per il terzo posto, la Spagna ha disposto delle padrone di casa della Germania, imponendosi per 81-58 senza troppi patemi e conquistando il bronzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il lutto.

Oggi i banchi vuoti di Filippo e Gabriele

Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA  
Gli attivisti in coro: «La Todde dia parere negativo all’impianto». Pili: «Anche il Comune deve opporsi con forza»

Pressing sulla Regione dei comitati in trincea: «No alle superbatterie»

Anti Tyrrhenian Link in piazza a Selargius contro il progetto Bess nel cuore dell’agro 
Federica Lai
Maracalagonis.

«Stop ai lavori per il cavo»

Raffaele Serreli
festa dell’unità

Schlein: «Vinceremo le primarie»

La leader Pd: prima si vota, meglio è per l’Italia. Avanti col sostegno a Kiev 
Venezia

Scontro in laguna, dramma per due sposi

Dichiarata la morte cerebrale di un 25enne, la moglie di 26 anni è dispersa 