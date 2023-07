Francia, indagine su un ventisettenne ucciso a Marsiglia  

Parigi. A una settimana dalla morte di Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso da un agente di polizia a Nanterre, la situazione sembra quasi tornata alla normalità ma il presidente Emmanuel Macron sta riflettendo sulla possibilità di limitare l’uso dei social in caso di nuove sommosse popolari. Intanto, la giustizia indaga sulla morte di un ventisettenne padre di famiglia ucciso nella notte fra sabato e domenica a Marsiglia dal probabile “shock violento a livello del torace” causato da un proiettile di tipo flash-ball in dotazione della Police Nationale. Un dramma che, almeno per ora, non sembra tuttavia riaccendere la rabbia delle banlieue, dopo una nuova notte relativamente tranquilla sotto i cieli della République.

Intervistata da radio Rtl, la moglie ha assicurato che la vittima non stava partecipando alle rivolte ma «guardava la gente, faceva fotografie». «Ho il video che dimostra che mio marito non faceva nulla di male», ha detto la vedova sotto shock, aggiungendo: «Quando hanno cercato di salvarlo, era già morto». La coppia aveva un bambino ed era in attesa di un secondo figlio. Secondo Bfm-tv, l’uomo sarebbe deceduto per arresto cardiaco: dopo essere stato colpito mentre si trovava a bordo del suo scooter, si è accasciato sul manubrio. È stato rinvenuto a terra, lungo il Cours Lieutaud, a poche centinaia di metri dal Vieux-Port e dalle strade del centro saccheggiate in quelle stesse ore dai rivoltosi. Ad evocare una «probabile morte causata dallo shock violento al livello del torace dovuto a un proiettile di tipo flash-ball» è stata la procuratrice di Marsiglia, Dominique Laurens. Nella notte tra martedì e ieri la tensione è continuata a scendere e il bilancio è stato di 16 fermi, di cui sette a Parigi e in banlieue. Al termine del consiglio dei ministri all’Eliseo, il Governo ha fatto sapere che sta esaminando la possibilità di «sospendere alcune funzionalità» dei social in caso di nuove rivolte ma ha escluso qualsiasi ipotesi di «black-out generalizzato».

