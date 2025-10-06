Francia, il governo Lecornu dura appena quattordici ore E ora trema anche Macron 

Parigi. Quarantotto ore per trovare una via d’uscita. Dopo le dimissioni choc di Sébastien Lecornu che hanno precipitato la Francia in un caos politico senza precedenti, il presidente Emmanuel Macron affida al premier dimissionario una missione quasi impossibile. Incaricandolo di condurre degli «ultimi negoziati» entro domani sera' per giungere a una «piattaforma di azione» comune per la «stabilità del Paese». In caso di fallimento, il presidente all’angolo si dice pronto ad «assumersi le proprie responsabilità». Tra le opzioni figurano la nomina di un nuovo premier (magari di sinistra come invocato dal Partito socialista), un nuovo scioglimento dell’Assemblée Nationale dopo quello che portò alle elezioni anticipate nell’estate 2024 o improbabili dimissioni presidenziali reclamate dalla gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon.

La passeggiata

Le immagini di Macron solo, vestito di scuro, a passeggio lungo la Senna dopo le dimissioni di Lecornu sono state rilanciate dai media di mezzo mondo. Illustrano la solitudine di un presidente posto dinanzi a uno dei rebus più difficili della recente storia d'Oltralpe. Ad appena dodici ore dalla formazione del governo Lecornu, nominato un mese fa per tentare di formare un esecutivo e approvare la manovra 2026, si è presentato in mattinata all’Eliseo per rassegnare le dimissioni. Un terremoto politico senza precedenti, con un esecutivo nato la sera e morto il mattino dopo: poco più di dodici ore, il più breve nella storia della Quinta Repubblica. «Non c’erano le condizioni per restare primo ministro», ha ammesso Lecornu, dopo le dimissioni, subito accolte da Macron. A fine giornata, il presidente ha tuttavia fatto sapere di aver concesso al premier dimissionario fino a domani sera per tentare un’ultima chance mentre le opposizioni insorgono. «Siamo alla fine del cammino, la farsa è durata abbastanza», attacca la leader del Rassemblement National (Rn) Marine Le Pen, che insieme al suo delfino e segretario del partito, Jordan Bardella, torna ad invocare lo scioglimento del Parlamento e il ritorno alle urne.

L’ira dei Républicains

Vero ago della bilancia in questa crisi senza precedenti che fa reagire le Borse e sprofonda nell'incertezza la seconda economia della zona euro sono stati i Républicains (Lr), il partito della destra neogollista che finora appoggiava la compagine governativa. «Non potevamo offrire un ultimo giro di pista» ai macroniani, ha dichiarato il vicepresidente Lr, Francois-Xavier Bellamy. Secondo diverse fonti il ritorno a sorpresa di Bruno Le Maire come ministro della Difesa dopo i sette anni passati all'Economia (2007-2024) ha fatto infuriare il campo Lr. Ex repubblicano passato dal 2017 con Macron, Le Maire - che in serata si è detto pronto a rinunciare all'incarico pur di dare un governo al Paese - è inviso a molti suoi vecchi compagni. Il presidente LR, Bruno Retailleau, aveva convocato per le 11 di ieri un consiglio strategico dei Républicains per valutare l’uscita dal nascituro governo. Un rischio che ha evidentemente indotto Lecornu ad agire d'anticipo annunciando le dimissioni. Intervistato da Tf1, Retailleau ha accusato Lecornu di avergli «nascosto la nomina di Le Maire» come ministro delle Forze Armate, il che - ha aggiunto - pone «un problema di fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA