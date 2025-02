Francia esagerata: Tracollo azzurro 

Roma. C’è un abisso tra Italia e Francia quando si gioca a rugby. È così storicamente, è stato così anche ieri all’Olimpico. Non c’è stata partita in questo terzo turno del Sei Nazioni: gli azzurri, davanti a 65mila spettatori, hanno provato coraggiosamente a resistere nella prima mezz’ora, ma poi sono crollati 73 a 24. Uno scarto di 49 punti che assomiglia più a una lezione che a una partita di rugby; un ko che «ci fa tornare con i piedi per terra, anzi, forse anche un po’ sotto», ha detto il capitano Michele Lamaro.

La gara

I transalpini sono partiti aggressivi, la difesa azzurra ha retto bene e la prima sliding door della gara è stata al 10’: meta non concessa alla Francia con Barrè e un minuto dopo mischia Italia e vantaggio che è arrivato grazie all'intraprendenza di Menoncello. Non sono rimasti a guardare i francesi che prima di rientrare negli spogliatoi hanno infilato cinque mete, con in mezzo quella di Brex e il calcio piazzato di Allan. Nel secondo tempo, i giri della Francia sono addirittura aumentati e dopo undici minuti sono arrivate due mete. Alla fine la squadra allenata da Gatland ha messo a segno undici mete, più due trasformazioni.

«Una lezione»

«Hanno sfruttato ogni nostro errore», ha detto Lamaro analizzando il ko. «Che ci serva da lezione per le prossime partite, perché anche con l'Inghilterra sarà una battaglia incredibile. È una sconfitta difficile da digerire che ci fa tornare con i piedi per terra». «La verità è che spero che questa sconfitta ci faccia molto male alla testa», ha aggiunto il ct della nazionale, Gonzalo Quesada. «Spero ci possa far male perdere con uno score del genere perché quando sei una squadra che vuole competere non può esser altrimenti. Ma resto comunque fiducioso che avremo le risorse per imparare la lezione e fare una prova di carattere nelle prossime gare». Appuntamento ora a Twickenham per la sfida con l'Inghilterra e poi di nuovo all'Olimpico contro l’Irlanda.

