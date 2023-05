Francia e Spagna, siluri su Meloni  

E politica è stata la replica di Meloni: «Non è ideale usarci per regolare i loro conti interni, però ognuno fa le scelte che vuole fare», ha replicato la presidente del Consiglio. Eppure, con l'avvicinarsi delle Europee il rischio è che quella della migrazione non sia più una materia relegata alla politica interna. Séjourné, all'Eurocamera, è a capo dei liberali di Renew che, dopo il voto del 2024, potrebbero fare da ago della bilancia per la formazione di una maggioranza a Strasburgo. Soprattutto se il dialogo tra il Ppe e le destre porterà ad un'alleanza vera e propria. «L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina», ha spiegato Séjourné. «Non c'è un problema bilaterale con la Francia. Evidentemente hanno un problema di consenso interno. Non mi ci voglio infilare, capisco le difficoltà», ha risposto Meloni dopo aver rinsaldato a Praga l'asse con il premier ceco Petr Fiala, altra pedina della destra europea.

«Sui migranti Giorgia Meloni è ingiusta, disumana e inefficace». Ad una manciata di giorni dal tackle del ministro Gerald Darmanin, la Francia torna all'attacco del governo italiano e aggiorna la battaglia tra Roma e Parigi sull'immigrazione.

Questa volta, tuttavia, contesto e forma della sortita sono diversi. A farsene portavoce, dalle colonne di Le Figaro , è stato Stéphane Séjourné, capo del partito Renaissance e luogotenente di Emmanuel Macron in Europa. Dal fedelissimo del presidente francese è giunto un affondo soprattutto politico. Diretto a Roma ma, più in generale, a tutte le destre, dentro e fuori i confini transalpini.

Duello a distanza

E politica è stata la replica di Meloni: «Non è ideale usarci per regolare i loro conti interni, però ognuno fa le scelte che vuole fare», ha replicato la presidente del Consiglio. Eppure, con l'avvicinarsi delle Europee il rischio è che quella della migrazione non sia più una materia relegata alla politica interna. Séjourné, all'Eurocamera, è a capo dei liberali di Renew che, dopo il voto del 2024, potrebbero fare da ago della bilancia per la formazione di una maggioranza a Strasburgo. Soprattutto se il dialogo tra il Ppe e le destre porterà ad un'alleanza vera e propria. «L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina», ha spiegato Séjourné. «Non c'è un problema bilaterale con la Francia. Evidentemente hanno un problema di consenso interno. Non mi ci voglio infilare, capisco le difficoltà», ha risposto Meloni dopo aver rinsaldato a Praga l'asse con il premier ceco Petr Fiala, altra pedina della destra europea.

Reazioni

E se Meloni ha solo sottolineato la mancanza “di galateo” d’Oltralpe, Matteo Salvini ha scelto ancora una volta di tenere alto il livello dello scontro: «Sono toni inaccettabili e offensivi. La Francia non può dare lezioni a nessuno», ha sottolineato il vicepremier. Ma non è finita qui. Nella stessa giornata in cui Parigi è tornata in trincea sui migranti, la Spagna del socialista Pedro Sanchez, prossimo presidente di turno dell'Ue e non lontano da una campagna elettorale in salita, ha scelto di puntare un bersaglio diverso, quello del welfare. La vicepremier Yolanda Diaz, battagliera leader del neo partito Sumar, ha infatti sottolineato che, con l'ultimo decreto, «Meloni ha mostrato di voler governare contro lavoratori e lavoratrici», per «tornare» al modello dei «contratti spazzatura». Anche in questo caso politica interna ed europea si sovrappongono. «Quelle italiane sono politiche di successo, Diaz non ha pudore», ha replicato il leader degli ultraconservatori di Vox, Santiago Abascal. Mentre da Roma è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Spiace che la vicepremier spagnola interferisca nella vita politica italiana dando giudizi inaccettabili sulle scelte del governo».

