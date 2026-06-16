Francia, ci pensa Mbappè 

FRANCIA 3

SENEGAL 1

Francia (4-2-3-1) : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doué (42' st Cherki), Mbappé, Dembelé (35' st Barcola). Ct Deschamps.

Senegal (4-3-3) : Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. Diouf, I. Gueye (43' st Ciss), Camara (31' st Diarra), P. Gueye (38’ st I. Ndiaye); I. Sarr (30' st Mbaye), Jackson (38’ st Dieng), Mané. Ct Thiaw.

Arbitro : Alireza Faghani (Aus)

Reti : nel st 21' e 51' Mbappé, 37’ Barcola, 50' Mbaye.

East Rutherford. Olise inventa, Mbappé con una splendida doppietta fissa il risultato sul 3-1. La Francia regola il Senegal con la qualità dei suoi giocolieri d'attacco e conquista i primi tre punti di un mondiale complicato. Ma è vittoria a lungo sofferta perché nel primo tempo stenta, non trova la misura e consente agli africani di prendere un palo e di mangiarsi un'occasione ghiotta. Alla fine, dopo il raddoppio di Barcola, Mbaye regala il gol della bandiera ma nel recupero una prodezza di Mbappé fissa il 3-1 finale. Per Deschamps è un impatto positivo, molto meglio di quello di Brasile e Spagna. Ma la squadra è imballata all'inizio, va a sprazzi. Il cambio di marcia è merito della magistrale mezza punta del Bayern Monaco, uno dei protagonisti dell'annata della Champions League. A dargli una robusta mano è capitan Mbappé, nuovo capocannoniere dei Bleus.

Per il Senegal c'è il rammarico di non avere capitalizzato le occasioni del primo tempo, con Koulibaly e Mané non all'altezza del loro passato. Tante le analogie, quasi a indicare una specie di derby; Dembélé ha madre senegalese e, tra gli africani, in dieci sono nati in Francia.

La partita

Deschamps dà libero sfogo ai suoi giocolieri cambiando le posizioni dei suoi gioielli (Dembélé, Doué e Olise) per mettere a suo agio Mbappé. Ma nel primo tempo i giocolieri di Deschamps corrono a vuoto perché il Senegal oppone una difesa serrata e un centrocampo duttile e propositivo e sfiora due volte la rete. Al 25' Mané scatena Jackson che colpisce il palo poi il pallone rotola sul polpaccio di Maignan. Al 50' Sarr spreca malamente calciando alto.

Nella ripresa però si ripresenta in campo un'altra Francia che trova il meritato vantaggio al 20' con Mbappé. Entra Barcola al posto di uno spento Dembélé e mette in cassaforte la vittoria su assist di Rabiot. Poi Mbaye segna il gol del 2-1 ma Mbappé fissa il 3-1 con una grande giocata. Ora la Francia si batterà con la Norvegia per il primo posto nel girone.

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