Francia-Belgio, caccia al gol 

Una fase nuova, possibilmente con tanti gol. È quanto chiedono alle rispettive nazionali il ct della Francia Didier Deschamps e quello del Belgio Domenico Tedesco, visto che comincia anche per loro la fase dell'eliminazione diretta e il segreto per andare avanti è mettere dei palloni nella porta degli avversari, cosa che finora a Francia e Belgio è riuscita poco.

L’appuntamento è per oggi a Dusseldorf alle 18. «È incredibile che in tre partite abbiamo segnato solo due gol», dice Tedesco, «e lo è ancora di più pensando che lo stesso ha fatto la Francia. Contro l'Austria hanno vinto solo per 1-0. Ma il calcio è anche questo, e la poca concretezza in avanti finora non è stato solo un problema del Belgio, ma anche dei francesi. Comunque ho grande fiducia nei miei ragazzi, e mi addolora doverne mettere solo undici in campo. Per come si stanno impegnano, meriterebbero tutti di giocare dall'inizio». Deschamps a sua volta: «Siamo in una nuova fase del torneo, quella in cui non c'è una prova d'appello. Le squadre migliori sono arrivate fin qui e adesso a noi non rimane che tenere presente una cosa: se vuoi vincere, devi segnare, cosa che finora non c'è riuscita molto. I rigori? Spero di non andarci, anche se ci siamo preparati a lungo nel caso debbano servire».

