Franchi sorprende Chimirri 

Il primo acuto dell’edizione numero 1 del Sardegna Gran Tour, in corso al Campo Rossi di Cagliari, è del cavaliere dell’Esercito Guido Franchi. In sella allo stallone baio Enjoy One è stato il più veloce del Premio Parlanti, con altezze sino ad un metro e 50. Il venticinquenne, che un mese fa in Belgio si è laureato campione del mondo tra i cavalli di sette anni, ieri ha preceduto Bruno Chimirri con Samara, distanziato di un secondo e mezzo. Terzo classificato, l’austriaco Gerfried Puck con Equitron Naxcel V. È stata una gara molto combattuta, con solo sei binomi (su un totale di 22) in grado di superare la prima fase del percorso disegnato dal course designer Uliano Vezzani. Franchi, terminando in 27’68”, è stato il più veloce. La prima tra le amazzoni è stata Elisa Chimirri, figlia di Bruno, in sella a Calandro Z. Primo tra i sardi è stato Antonio Meloni con Vadir che ha chiuso con un errore in prima fase.

Al sole

Una prima giornata all’insegna del sole per quest’avvio del Sardegna Gran Tour. Le tribune si son man mano riempite di un pubblico molto attento e rispettoso che, giustamente, applaudiva solo alla fine dei percorsi. Organizzato dalla EquiEvent in collaborazione con l’Anac e con il contributo della Regione, il concorso è iniziato con le due prove riservate ai cavalli di 6 e di 7 anni vinte rispettivamente da Francesco Angelo Meloni con Untouched Way DC, unico a terminare con un percorso netto, e da Emanuele Gaudiano con Diasandro Blue, davanti a Elisa Chimirri con Padiquida ed all’oristanese Marco Pau con Beatrice.

Podio tutto straniero nella categoria H140 con il primo gradino del podio occupato dal cavaliere macedone Luka Zaloznik in sella al cavallo olandese Manchester, davanti alla slovena Nina Jovovic con lo stallone di 11 anni Diamant’s Dream e, terzo posto, per l’austriaco Gerfried Puck con Idiaal Special HJ. Tutti e tre hanno chiuso con un doppio zero le due fasi del percorso, ma il macedone ha fatto fermare il cronometro con mezzo secondo di vantaggio. Nell’altra categoria del CSI 4 stelle, la H140, ancora un Chimirri protagonista, si tratta di Bruno che con Califfa Mild ha vinto la prova precedendo Lorenzo Correddu con Agrado e Filippo Codecasa con Casilius. Un podio tutto con le “stellette” considerando che sia Chimirri che Codecasa montano con la divisa dei Carabinieri e Correddu con quella dell’Esercito.

Il ritorno

E proprio per il ventunenne Correddu si tratta di un ritorno in Sardegna: le sue origini sono a Villanova Monteleone dove ha iniziato a montare seguito dai genitori, che poi hanno preferito trasferirsi in Lombardia dove Lorenzo e il fratello Francesco, anche lui presente al Rossi, hanno affinato la tecnica equestre.

Ieri si son disputate anche le categorie di contorno del CSI 4 stelle, alle quali hanno preso parte tanti binomi ed amazzoni isolani. Nella H125 ha vinto il sassarese Luigi Angius con Rarità, con un giro senza errori e il tempo di 55.62”, precedendo Lorenzo Correddu con Ultos, tempo 56.44” e Sofia Zara con Chandler de Nyze, 56.77”. Infine la H115 ha premiato la tredicenne Sofia Collu in sella a Today’s my Day, secondo posto per Simona Donolato con Linus e terzo per Alessandro Marongiu con Original PG.

Oggi dalle 10 seconda delle tre giornate del Sardegna Gran Tour che ha portato il salto ostacoli internazionale per la prima volta a Cagliari.

