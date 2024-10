Francesi in visita alla “Montessori” 

La scuola elementare Montessori di via Caprera, a Capoterra, conferma la sua eccellenza nel panorama educativo isolano, spalancando le porte all'Europa. Un riconoscimento significativo per l'istituto inaugurato tre anni fa e divenuto in breve tempo punto di riferimento per il metodo montessoriano nel sud Sardegna. Nei giorni scorsi una delegazione di sei tra ispettori tecnici e dirigenti scolastici francesi, provenienti dalla Bretagna, ha fatto tappa nell'istituto capoterrese nell'ambito di un progetto Erasmus europeo.

Ad accogliere gli ospiti d'Oltralpe, le note della band della sezione musicale delle scuole medie adiacenti, che hanno dato il via a una giornata all'insegna dello scambio culturale e pedagogico. La visita è proseguita all'interno delle aule della scuola elementare, dove i dirigenti francesi hanno avuto l’opportunità di osservare in presa diretta le lezioni caratterizzate dal metodo montessoriano, manifestando interesse e stupore per questo approccio all'insegnamento. Gli ospiti erano accompagnati dai dirigenti dell'ufficio scolastico regionale e guidati dalle coordinatrici del progetto, le maestre Luisella Serra ed Enrica Pintus.

«Per noi – ha dichiarato il dirigente scolastico Gian Matteo Sabatino – è fondamentale partecipare a questi programmi di scambio europeo, mettere in mostra le nostre qualità e presentare con orgoglio un nuovo modo di apprendere. Essere una delle tre scuole pubbliche montessoriane in Sardegna è per noi motivo di grande soddisfazione».

Lo street artist ManuInvisible ha illustrato il significato del murale realizzato lo scorso anno all'esterno dell'istituto e dedicato a Maria Montessori.

«La direzione scolastica regionale – ha sottolineato l’assessora all’Istruzione Donatella Dessì – ha scelto Capoterra perché era importante mostrare questo metodo arrivato qui dopo un duro lavoro da parte delle insegnanti. È stato un arricchimento per tutti. Stiamo lavorando bene». L’assessora ha inoltre annunciato un'importante novità: «Le maestre della scuola materna hanno iniziato il corso per i bambini dai 3 ai 6 anni per permettere un curricolum verticale verso la primaria», aprendo così nuove prospettive per il futuro dell'istituto.