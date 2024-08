Francese 19enne denuncia: abusi in spiaggia dopo il party 

Palermo. Una 19enne francese in vacanza con amici a Balestrate ha denunciato di aver subito molestie sessuali durante una festa in spiaggia la notte di Ferragosto. Secondo la sua ricostruzione nel corso della serata ha conosciuto un 27enne col quale ha trascorso diverse ore insieme al proprio gruppo. Poi i due si sono appartati in un tratto di spiaggia isolato e hanno continuato a conversare finché d’un tratto il giovane l’ha abbracciata e molestata. La ragazza ha urlato, è scappata e ha richiamato l’attenzione degli amici, che hanno chiamato soccorso. I sanitari del 118 hanno accompagnato la 19enne in ospedale, dove i medici l’hanno sottoposta ai controlli di rito per poi informare gli investigatori.

