Francesco vuole lasciare l'ospedale, oggi torna a casa  

Città del Vaticano. Papa Francesco ha fretta di lasciare il Gemelli, dove da mercoledì pomeriggio è ricoverato per una bronchite su base infettiva. Oggi stesso tornerà a Casa Santa Marta, sua residenza in Vaticano, dove non intende neanche sottoporsi a qualche giorno di riposo: domattina sarà in piazza San Pietro per la messa delle Palme, che apre i riti della Settimana Santa.

L'improvviso accelerare degli eventi è dovuto certamente al miglioramento del quadro generale, ma anche alla volontà del Papa di non far mancare la sua presenza alle liturgie della settimana che porta alla Pasqua.

Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto oggi, annuncia il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. «La giornata di venerdì era trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, assieme a quanti lo assistono.

È prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domani per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme. E poi la precisazione in separata sede: «Se è presente, presiede», ha detto Bruni. In ogni caso, domenica in piazza San Pietro, il Papa sarà affiancato dal cardinale vice decano Leonardo Sandri.

Ieri, la giornata di Papa Francesco al Gemelli ha riservato un'altra sorpresa. Nel pomeriggio, sorridente e rilassato, si è recato in visita ai bambini ricoverati in Oncologia pediatrica, portando loro rosari, uova di cioccolato e copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea”. Nel corso della visita, il Papa ha battezzato un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. «È già cristiano: vai in parrocchia e di' che lo ha battezzato il Papa», ha detto Francesco alla mamma del piccolo.