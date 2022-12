Francesco, toilette negata a scuola 

Vorrebbe fare una vita come tutti, Francesco. Andare a scuola, stare con i suoi compagni e seguire le lezioni. Perché nonostante la sua disabilità (è tetraplegico dalla nascita e costretto su una sedia a rotelle) è un ragazzo socievole e pieno di vita come i suoi coetanei di 19 anni. Il suo sogno era stare in cucina, e per questo si è iscritto all’Alberghiero Gramsci di Monserrato. Certo non poteva immaginare che quelle che dovrebbero essere normali giornate a scuola a volte si trasformano in un incubo.

Il problema da risolvere

Il problema è presto detto: nell’istituto c’è solo un bidello autorizzato ad accompagnarlo in bagno quando ne ha necessità e così capita che quando questo si ammala e non può andare al lavoro, il ragazzo non può lasciare la classe. È successo anche la settimana scorsa. Alle 8,30 Francesco è arrivato a scuola e ha chiesto di andare al bagno, ma il bidello era a casa perché stava male e a poter prestare il servizio non c’era nessuno. «Così, alle 9,20», racconta mamma Silvia, «mi hanno chiamato dalla scuola dicendomi di andare subito per accompagnare mio figlio in bagno. Tutto questo mentre io ero a casa con l’altro figlio che aveva la febbre alta e non potevo spostarmi». Silvia chiede allora di trovare una soluzione, «ma visto che non mi richiamavano sono corsa a scuola e l’ho trovato che si dimenava nella carrozzina perché non ce la faceva più. È stato uno strazio vederlo nella sedia a rotelle che cercava di togliere le cinghie che lo tengono fermo».

La denuncia in caserma

Una situazione assurda che ha molto toccato tutta la classe. «L’educatrice era mortificata», prosegue la mamma, «e le compagne mi hanno raccontato che Francesco stava piangendo». Silvia ha allertato subito i carabinieri ed è stata fatta un’integrazione a una denuncia già presentata anni fa. Perché l’odissea di Francesco va avanti da tempo. «Prima era pure peggio perché non era stata indicata nessuna persona che lo potesse accompagnare in bagno». Una situazione insostenibile tanto che arriva la denuncia ai carabinieri e a un’associazione. «Quindi hanno indicato una persona per accompagnare Francesco, persona che ovviamente come tutti gli esseri umani, può ammalarsi, o avere problemi e assentarsi».