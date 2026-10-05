Francesco Romano è stato ordinato diacono 

Un giorno che non poteva essere più simbolico. Il 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica celebra san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, la Diocesi di Lanusei ha accolto un nuovo diacono: Francesco Romano. Classe 2000, nato a Lanusei il 27 giugno e residente a Perdasdefogu, domenica nella chiesa di San Pietro, è stato ordinato dal vescovo Antonello Mura. I

Il percorso del neo diacono è stato scandito da tappe significative: il 13 gennaio 2023 l’ammissione tra i candidati all’Ordine sacro, il 18 novembre 2023 l’istituzione a lettore e il 9 novembre 2024 quella ad accolito. Un cammino di studio e di fede che lo ha portato, nel 2026, a conseguire il baccalaureato in Teologia alla Pontificia facoltà teologica della Sardegna. In questi anni Francesco ha vissuto esperienze pastorali ad Arbatax, Villaputzu, Villagrande, Villanova Strisaili, Tertenia e Ilbono. Volti, storie, famiglie che lo hanno accompagnato verso l’altare. Ora l’ordinazione diaconale. Don Francesco eserciterà il ministero del diaconato a Bari Sardo, mettendosi a disposizione della comunità.

Domani altro appuntamento religioso. Al santuario di Lanusei si festeggerà la Madonna del Rosario. Alle 18 il vescovo celebrerà una messa. Al termine un momento di convivialità voluto dall’associazione Madonna d’Ogliastra. (ro. se.)

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