Francesco Renga e Irene Grandi dal vivo nell’Isola 

“Angelo-Venti” è il tour con cui Francesco Renga si prepara a girare l’Italia e celebrare insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, l’iconica canzone con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il calendario è ancora in fase di composizione, ma sono già 2 le date sarde: il 27 giugno a Oristano in piazza Cattedrale e il 6 settembre a Campanedda in piazza Santa Maria. E data sarda anche per un’altra grande stella della nostra musica: Irene Grandi. La cantante toscana sarà il 28 giugno a San Giovanni, Sassari, in piazza San Giovanni, con “Fiera di me Tour”, il viaggio attraverso 30 anni di canzoni che hanno accompagnato, fatto crescere e cambiare questa straordinaria artista: una delle cantanti di maggior successo della musica italiana con oltre 5 milioni di album fisici venduti, che continua a vivere emozioni e ricordi insieme al suo pubblico.