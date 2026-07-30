Francesco Pistis compie 102 anni 

Traguardo da record a Fordongianus per Francesco Pistis che ha compiuto 102 anni. «Una vita lunga oltre un secolo, vissuta con dignità, lavoro e sobrietà: dai sacrifici della gioventù come pastore all’esperienza nella Seconda guerra mondiale, partecipando alla guerra di liberazione. Negli anni Cinquanta è poi emigrato in Belgio, lavorando nelle miniere di carbone di Machelen, prima di fare ritorno nell'amato paese d'origine per dedicarsi all’agricoltura e alla tradizionale passione per l’intreccio di cestini in canna – spiega il sindaco, Serafino Pischedda – Straordinario custode della nostra memoria, il signor Francesco continua a regalarci lezioni di democrazia e partecipazione: lo scorso giugno non ha voluto far mancare la sua voce, recandosi di persona alle urne».

Il sindaco, nel giorno del compleanno, gli ha fatto visita portando dei doni. ( a. o. )

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