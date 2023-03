Francesco: «Non sono ancora pronto a rivedere il celibato» 

Sul tema del celibato sacerdotale, papa Francesco ribadisce: «Non sono ancora pronto a rivederlo, ma ovviamente è una questione di disciplina, che oggi c'è e domani può non esserci, e non ha niente a che vedere con il dogma». Il Pontefice lo afferma in un'intervista al sito argentino Perfil, in occasione dei dieci anni del pontificato, rilanciata anche dal portale della Santa Sede Vatican News. Francesco precisa così quanto affermato tre giorni fa nell'intervista all'altro sito argentino Infobae sul fatto che il celibato, essendo «una disciplina» e «una prescrizione temporanea», potrebbe essere rivisto.

Linea confermata

Si conferma quindi che il Papa non intende affrontare l'argomento, così come aveva fatto dopo il Sinodo sull'Amazzonia, nonostante nell'assemblea i vescovi avessero votato a maggioranza la possibilità di ordinare preti, nelle sterminate e impervie lande dell'Amazzonia, cosiddetti “viri probati”, uomini sposati di provata fede che sopperissero così alla carenza di sacerdoti. Intanto, per il decennale della sua elezione, Bergoglio sta ricevendo auguri da tutto il mondo.

Dieci anni

Oggi in Vaticano, a dieci anni da quel 13 marzo 2013, sarà giorno festivo, ma per Francesco la ricorrenza sarà all'insegna della semplicità e della sobrietà. Unico evento in programma, una messa alle 8.00 di mattina, nella cappella di Casa Santa Marta, concelebrata dal Papa con i cardinali presenti a Roma. In una delle interviste che stanno uscendo anche in Italia, il Pontefice torna sui temi che hanno contraddistinto maggiormente il suo pontificato. Sempre a Perfil, sulle varie questioni teologiche e disciplinari nella Chiesa, come i sacramenti ai divorziati risposati e il matrimonio tra persone omosessuali, Francesco ribadisce che «tutti sono figli di Dio e ognuno cerca Dio e lo trova, nel modo in cui può. Dio tiene lontani solo i superbi, il resto di noi peccatori è in linea». Mentre a ilfattoquotidiano.it dice che la cosa che l'ha più fatto soffrire in questi anni è "la corruzione. Non parlo solo della corruzione economica, dentro e fuori il Vaticano, parlo della corruzione del cuore. La corruzione è uno scandalo».