Francesco Melis  e la Cagliari Anni ‘80 

Un vortice di vite che si mescolano tra disavventura e risalite. Il romanzo di Francesco Melis, cagliaritano di 50 anni, “Karma 8”, è pubblicato da Aipsa Edizioni nella collana Riquadri. L'architettura della narrazione è incalzante e concisa, romanzata senza sbiadire, nel suo svolgimento sino ai sotterranei più cupi delle vicende umane.

Si parte da un fatto di ragazzi in una Cagliari degli Anni Ottanta e poi a scorrere in avanti, saltando qua e là negli ingranaggi del tempo per seguire i risvolti dei singoli. Si diventa adulti e le scelte talvolta sono obbligate, altre necessarie o, ancora, inevitabili.

La storia che Francesco Melis, pedagogista e criminologo, decide di raccontare risale al 1982. Dei dodicenni, una piccola banda di quartiere, sono i personaggi principali: Salamandra, Nuccio, Poppi, Nicolino, Valter, Monaco, Vittorino. Tutti nomi d'arte che celano identità specifiche, le quali risuonano tra le mura e i vicoli di una Cagliari dal passato misto popolare. Le faccende sono già intrecciate per legami, vite simili, facciate di palazzi provate dagli anni avvicinate dalle ville lussuose di professori e assessori. Il divertimento del pallone in strada cede il passo alla voglia di creare caos. In oltre centocinquanta pagine si perde la libertà, l'ingenuità, la lucidità ma anche i soldi, l'amore, il sogno. In un percorso di racconti dal flusso breve, lo scrittore avvicina la disillusione al dolore, le gioie ai lutti in un soffio di tiepida brezza della Sardegna, ricordando che «se gli uomini non imparano a distinguere il bene dal male saranno sempre perdenti». (Federica Abozzi)