Francesco Gabbani: «L’attimo è l’eternità» 

Sanremo è il posto del cuore per Francesco Gabbani (oltre alle amate montagne dove è scappato per una tre giorni di relax e neve prima della full immersion festivaliera perché «sono più montano che mondano»). Sul palco dell’Ariston «è cambiato tutto. La mia vita artistica e anche quella privata. Ci tornerei tutti gli anni», racconta il cantautore toscano che a febbraio tornerà in gara per la quarta volta, con in bacheca 2 vittorie (una tra i Giovani e una tra i Big) e un secondo posto. «E a dirla tutta, per il pubblico avrei vinto io, anche quella volta», sorride. «Lo sfizio di vincere me lo sono tolto, quindi torno a Sanremo per il piacere di cantare una canzone che sento molto. Vado per la gioia di condividere la musica, non con la fame di dimostrare qualcosa. Vado con la serenità di godermi il momento. E se non dovessi vincere non sarebbe una delusione».

Uno spirito che è anche frutto della sua fascinazione verso la cultura e la filosofia orientale, presente da tempo anche nella sua produzione musicale e nata dalla stima per Franco Battiato. «Del qui e ora, dell'essere slegati dal giudizio. L'attimo è l'eternità». Concetti che in qualche modo porta anche in gara con il brano “Viva la vita”. «Non ci sono riferimenti espliciti. È una celebrazione della vita, nella sua semplicità. Viva la vita così com'è, finché ce n'è, perché dobbiamo imparare l'accettazione. Il brano sviscera il fatto che volente o nolente, davanti alle domande supreme sul senso della vita, la natura non ci dà risposte dirette e quindi ognuno trova l'espediente per superare le sue paure».

RIPRODUZIONE RISERVATA