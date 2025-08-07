Francesco Gabbani e un tuffo «nel mare più bello del mondo» 

Da Abbiadori le spiagge distano pochi chilometri. «Buono a sapersi», dice Francesco Gabbani. «Magari, prima del volo di ritorno riesco a concedermi un’oretta per fare un bagno nel mare più bello del mondo». Ebbene sì: il cantautore e polistrumentista, 42 anni, tra i più originali del panorama musicale italiano, è atteso in Gallura, dove oggi alle 22 al campo sportivo di Abbiadori, a due passi da Porto Cervo, sarà protagonista del concerto-evento realizzato dal Consorzio Costa Smeralda col patrocinio del Comune di Arzachena e in collaborazione con Bflat.

«È da tanto che manco da queste parti: ricordo una data a Porto Rotondo dopo la vittoria a Sanremo. Però ho girato parecchio in Sardegna, e torno sempre volentieri», aggiunge Gabbani, trionfatore nel 2017 con “Occidentali’s Karma” al Festival della canzone italiana, vinto l’anno prima nella sezione Nuove proposte con “Amen”, più un secondo posto nel 2020 con “Viceversa” e l’ottava piazza quest’anno con “Viva la vita”. «Chissà che non riesca a venirci in vacanza: finora sull’Isola è sempre stato un “toccata e fuga”». L’autore carrarino arriva in Sardegna forte del successo del tour invernale, sold-out dall’inizio alla fine, nel bel mezzo di “Dalla tua parte summer tour 2025”, la tournée estiva che prende il nome dall’ultimo album, che contiene la hit “Così come mi viene”.

Oggi si esibirà in uno dei pochi live gratuiti dell’anno: cambierà la scaletta?

«Tendenzialmente no. Capita che nei concerti gratuiti, se la dimensione è più festaiola, possano mancare brani più intimisti e cantautorali della mia produzione, dischi che il mio pubblico conosce meglio di quello più trasversale, ma è raro. Per cui posso serenamente anticipare che ad Abbiadori lo scheletro sarà quello della scaletta che sto portando in giro».

I nvece, il successo ha cambiato il suo modo di fare musica?

«In realtà no. L’approccio alla scrittura è rimasto lo stesso, preferisco che l’incipit di una canzone arrivi in maniera istintiva, che succede vivendo la vita, perché poi la produzione artistica è sempre frutto dell’elaborazione di cose vissute, emozioni provate, ragionamenti e riflessioni fatte. Comunque, quello che ho capito in questi anni è che non esiste un metodo per scrivere canzoni, non c’è un libretto di istruzioni, insomma. C’è una parte, una componente artigianale per ottimizzare il tutto, ma il resto è istintivo».

Lei è esploso con Sanremo, tutto d’un botto: come vive la fama?

«Mi fa piacere essere seguito e mi fanno piacere pure le interviste, perché le vivo come un interesse nei miei confronti. Vivo tutto come un grande regalo: anche se me lo sono guadagnato, l’ho voluto, l’ho cercato impegnandomi per anni, sono perfettamente consapevole che fare una cosa che piace, coltivare una passione, sia un privilegio».

Mina ha scelto di cantare la sua “Buttalo via”: un duetto è possibile?

«È stato un grande onore e motivo di enorme orgoglio che una leggenda vivente come Mina abbia cantato una mia canzone. Non l’avevo scritta per lei, però, dopo averla finita, ho pensato: “Adesso provo a inviargliela”, e a lei è piaciuta. La sento mia, e se non mi tirano qualcosa perché la canto io al posto di Mina, potrei inserirla nella scaletta di stasera!».

RIPRODUZIONE RISERVATA