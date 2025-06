Francesco Gabbani e Max Gazzé E Cabras celebra la sua bottarga 

Tre mesi di concerti, festival, teatro, letteratura, danza e spettacoli sotto le stelle. Durante il giorno mare cristallino, la sera intrattenimento di ogni tipo: settanta serate in tutto fino a settembre inoltrato per intrattenere i turisti che soggiornano nel Sinis, tra musica, arte, tradizione e cultura. Anche per il 2025 Cabras si conferma protagonista dell'intrattenimento in Sardegna con un ricchissimo calendario di eventi promosso dall'assessorato alla Cultura: una festa lunghissima che animerà la cittadina lagunare e le sue suggestive borgate.

Le rassegne

L’amministrazione comunale porta avanti il collaudato modello delle scorse stagioni, a partire dal tanto apprezzato “Cover Band Contest” nelle piazze del centro storico, dedicato ai gruppi musicali pop. Quindici band si sfideranno a colpi di musica per aggiudicarsi il primo premio: si comincia il 3 luglio. Immancabile la rassegna “Giganti di Cabras”, dedicata agli artisti cabraresi doc e d’adozione che si sono affermati nel mondo dello spettacolo. E poi la rassegna “Cabras Classica” che porterà un'atmosfera più pacata nelle piccole piazze e nei luoghi di culto di Cabras e Solanas. Spazio anche agli autori con la rassegna estiva curata dalla biblioteca comunale con le presentazioni dei libri in piazza. Sarà protagonista la tradizione della musica e dei balli sardi con “Cabras Balla” nel centro storico e con Baddendi totus impari nella borgata di San Giovanni di Sinis: è il corso di ballo sardo proposto dall'associazione Tzur. Alla seconda edizione, invece, il concorso canoro “Stelle del Sinis”, dedicato ai talenti solisti del canto, per una serata in grande stile affidata alla conduzione di Stefano Floris e con la presenza di una giuria di professionisti.

I divi

Tra i nomi più attesi dal grande pubblico Francesco Gabbani, che si esibirà nell'anfiteatro della città archeologica di Tharros la sera del 7 luglio. E poi, sempre nella stessa location con alle spalle il mare del Sinis e davanti la storia antica della Sardegna, sarà la volta dei Tiromancino: per loro gli applausi arriveranno il 12 luglio. Max Gazzé farà compagnia ai turisti quattro giorni dopo. Andrea Morricone questa domenica renderà omaggio invece al padre Ennio, sempre a Tharros. Nello stesso palco saliranno Coro e Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e poi spettacoli di danza e tanto altro. Il 5 luglio, a Cabras, il palco della sala auditorium del centro polivalente sarà dedicato agli aspiranti attori iscritti al corso della scuola teatrale del paese, diretti da Simeone Latini. Il 21 luglio e il 18 agosto saranno gli allievi della Scuola Civica “Più Musica” diretta da Fortunato Casu a salire sul palco del centro storico.

Paese da gustare

Per gli amanti delle sagre, il 19 e 20 luglio in piazza Stagno, quella del pesce povero organizzata dal comitato San Salvatore 2025 e, a Solanas il 9 agosto, il tradizionale evento “C'è pasta per te”, organizzata dall’associazione Coro Santa Barbara. Si chiude con il cibo: il 21 e il 22 settembre nel centro storico spazio alla regina del paese: sua maestà la bottarga. Per lei un festival di tutto rispetto.

