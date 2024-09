«Francesco era un bambino modello» 

Un altro angelo volato in cielo. Francesco Gleboni, 10 anni non c’è più. Ucciso da suo padre Roberto, da quella mano che avrebbe dovuto proteggerlo da tutto e da tutti, e che invece lo ha portato via, insieme alla sua mamma Giusi, e alla sorella Martina, a cui era legatissimo. Strappato ai suoi compagnetti della quinta elementare dell’istituto comprensivo Maccioni Deledda. Un altro banco di scuola rimasto senza un sorriso in città, dopo quelli lasciati vuoti da Patrick Zola e Ythan Romano, adolescenti morti nell’aprile scorso in un’altra tragedia che ha sconvolto Nuoro.

In aula

La notizia della tragedia che aveva travolto Francesco e la sua famiglia ieri è piombata nell’istituto di via Carbonia quando la campanella aveva già suonato e i bimbi erano tutti dentro la classe. Unica consolazione di una giornata funestata da una strage tanto grande quanto inspiegabile. Il banco di Francesco è rimasto vuoto ma nessuno si è accorto o ha saputo nulla. Anche perché da via Ichnusa le notizie erano ancora incerte. Il banco vuoto non ha attirato l’attenzione dei compagnetti. La scuola, d’accordo con i genitori, ha deciso di tenere regolarmente le lezioni, creando una zona di protezione verso i bambini da tutto quella terribile mattinata. Predisponendo un percorso di comprensione ed elaborazione, dando ai genitori di ognuno dei piccoli il compito di spiegare loro cosa era successo quando sarebbero tornati a casa.

Dolore e incredulità

A scuola l’unica a parlare è la dirigente Graziella Monni. «Siamo increduli e col cuore a pezzi - dice con un filo di voce la responsabile - tutta la comunità scolastica prova una grandissima sofferenza e dolore». Nell’istituto, bambini e insegnanti avranno il supporto di una psicologa, una decisione presa in accordo con il comune di Nuoro, mentre la scuola anche nei prossimi giorni affronterà con i piccoli un percorso «cercando di elaborare questa tragedia, e non sarà facile, davanti ad una morta così atroce e inspiegabile», conclude la direttrice Monni. Era un bambino che andava bene a scuola Francesco. Uno dei migliori della classe, studioso intelligente e rispettoso delle regole. A maggio aveva festeggiato nella parrocchia di San Domenico Savio la sua prima comunione. «Lui era un bambino attento, timido e riservato, ma che sapeva andare d’accordo con tutti», racconta un genitore della classe. Un bambino che descrivono particolarmente legato alla mamma e che seguiva ovunque, non faceva mai nulla senza che lei lo volesse. Davvero un bimbo modello.

La speranza

Dietro la morte di Francesco e di Paolo Sanna c’è anche la sofferenza dello staff medico del San Francesco di Nuoro che, dalle 7.30 del mattino sino a tarda notte, ha lavorato ininterrottamente per cercare di salvare almeno una vita in più. Uno sforzo immane quello di tutti gli operatori sanitari, dal Pronto soccorso alla Rianimazione. Non si sono risparmiati per tutta la giornata nonostante le difficoltà per le carenze d’organico. I parenti delle famiglie coinvolte dalla tragedia sono stati affiancati dagli specialisti di psicologia clinica dell’Asl.

Anche l’Ordine dei psicologi della Sardegna ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza: «A Nuoro oggi abbiamo finito le parole. Abbiamo finito le lacrime. I nostri pensieri sono confusi. Da domani siamo consapevoli di dover lavorare il doppio per trovare risposte a tanto dolore… Non ci sono più parole. Non ci sono più lacrime. Non ci sono pensieri».

