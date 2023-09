Francesco: «È tempo di trovare il dialogo che porta alla pace»  

Città del Vaticano. «È tempo di trovare il cambiamento della pace, il cambiamento della fratellanza. È ora che le armi cessino. Che si torni al dialogo, alla diplomazia. Cessino i disegni di conquista e di aggressione militare. Per questo ripeto: no alla guerra. No alla guerra». Sono forti e chiare le parole pronunciate da papa Francesco in spagnolo durante il collegamento da remoto con l’ex presidente americano Bill Clinton e la conferenza Clinton Global Initiative 2023, apertasi ieri a New York. «È importante diffondere la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo, dell’ascolto e della comprensione», ha detto il Papa dopo essere stato introdotto dall’ex presidente. Citando le altre sfide globali come «il cambiamento climatico (sul quale pubblicherà il seguito della Laudato si’, ndr), le crisi umanitarie che colpiscono migranti e rifugiati, l’assistenza all’infanzia», Francesco ha voluto aggiungere «il vento di guerra che soffia sul mondo, alimentando con lo spirito di guerra quella che più volte ho chiamato la terza guerra mondiale a pezzi». E verso il quale «è necessaria una grande e comune assunzione di responsabilità».

Il ritorno «al dialogo e alla diplomazia» restano quindi essenziali per Francesco. E ne è prova la missione di pace per l’Ucraina da lui affidata al cardinale di Bologna e presidente della Cei Matteo Zuppi, che dopo le prime quattro tappe - a Kiev, Mosca, Washington e Pechino - ora si appresta a tornare nella capitale russa, atteso da Serghei Lavrov, come annunciato con un’importante apertura dallo stesso ministro degli Esteri. Intanto, ieri il Papa ne ha ricevuto in Vaticano il nuovo ambasciatore russo, Ivan Soltanovsky, nell’udienza di presentazione delle Lettere credenziali.

