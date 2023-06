«Francesco è nato in auto sulla 554» 

Non ne voleva proprio sapere di aspettare un comodo letto del Policlinico di Monserrato, ha preferito il sedile lato passeggero di un fuoristrada “Jeep”. Francesco è nato proprio lì mercoledì pomeriggio, sulla statale 554 all’altezza del semaforo per Selargius.

L’avventura

È iniziata a Muravera. La mamma di Francesco, Alessandra Sanna, avverte i primi segnali (è già mamma di un altro bimbo, Leonardo). Papà Luca Paderi, 41 anni, è pronto: «Preparo la macchina e andiamo al Policlinico». L’auto è quella di Sandro, il nonno del piccolo: auto più grande e sicura. Sono le 16.40 del 7 giugno, tutto nella norma “anche perché quando è nato il nostro primo figlio – racconta Luca – dai primi segnali al parto sono trascorse 5 ore. Al massimo in un’ora siamo in ospedale”. Ed invece, dopo 35 minuti di viaggio, mamma Alessandra urla sempre di più: «Non riesco, non riesco a tenerlo». Sono sulla statale 554, Luca cerca di mantenere la lucidità. Chiama al telefono Agnese, l’ostetrica del Policlinico che, a sua volta, allerta tutta l’équipe. Luca segue le indicazioni di Agnese, cerca di fare il prima possibile. Il traffico è intenso, c’è il ponte dedicato a Emanuela Loi: la testa di Francesco è già fuori. Il pronto soccorso del Policlinico dista pochissimi chilometri, Francesco è nato. « A quel punto – spiega Luca – ho cercato di districarmi in mezzo al traffico, ho persino urtato un’altra auto. Ho detto al conducente di segnare il numero di targa per il risarcimento» . Il bimbo è fra le braccia della mamma, ancora non piange. Il Policlinico è a soli duecento metri. Agnese, l’ostetrica, esce e prende il bimbo. Fa togliere la maglietta a Luca «perché è necessario avvolgere e coprire il piccolo appena nato» . Il papà in auto ha tante magliette (è uno dei titolari dei negozi di abbigliamento Paderi, a Muravera) e non ha difficoltà a trovarne una per non restare a petto nudo.

Il racconto

«Son stati i minuti più lunghi della mia vita – racconta ancora con un sospiro di sollievo Luca Paderi – e forse io, di anni, ne ho persi dieci. Ma è andato tutto bene e adesso siamo felicissimi». Tre chili e 400 grammi, Francesco Paderi Sanna è in gran forma. Resterà con la mamma (un po’ affaticata ma in buone condizioni) al Policlinico per qualche giorno, poi il rientro a casa, a Muravera. «Non lo avrei mai detto – conclude il papà – che sarebbe nato in auto, quando siamo partiti ero certo che ci fossero i tempi tecnici necessari. Invece per chi abita lontano da un ospedale con un reparto di ostetricia questi sono i rischi.. Amiamo già immensamente Francesco per la voglia di vivere che ha dimostrato sin dal primo secondo».

