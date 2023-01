Francesco e lo «Scheletro femmina»  

«È un percorso complesso dove sorgono dubbi e insicurezze ma fortunatamente ho avuto una rete familiare accanto a me molto solida. Stesso discorso per i miei amici che non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza».

«Le prime avvisaglie alle elementari, mi accorgevo di preferire il grembiule blu dei maschietti rispetto a quello rosa delle femminucce, stesso discorso per ciò che concerne i giochi. Però, il momento in cui ho compreso realmente il tutto è stato nel 2016 dopo aver conosciuto un ragazzo trans: da lì, ho cominciato il percorso che mi ha portato all’inizio della terapia ormonale sostitutiva nel 2018».

Parlare di sé comporta un insieme di sentimenti complessi da gestire. Mettersi a nudo rende vulnerabili, espone a giudizi ma farlo è necessario per raccontarsi. Proprio come Francesco Cicconetti, da anni in prima linea per la sensibilizzazione sul riconoscimento dell’identità di genere, uno dei volti noti della comunità Lgbtquia+. Creator dell’anno ai Diversity Media Awards nel 2021, è stato ospite a Sassari di “Legger_ezza” progetto di promozione alla lettura del Cedac in cui ha parlato del suo romanzo d’esordio “Scheletro femmina” e del suo percorso.

Cicconetti quando ha capito che la sua identità di genere non si allineava con il suo sesso biologico?

Qual è stato il suo stato d’animo in quel periodo?

Quali sono gli errori più comuni in cui incappano le persone quando parlano della comunità Lgbtquia+?

«Gli errori principali vengono commessi sotto il profilo linguistico e questo è un aspetto su cui bisogna porre molta attenzione. Io stesso ho imparato con il tempo ad usare i termini corretti: ad esempio, si usano come fossero sinonimi i termini transessuale e transgender quando invece sono differenti perché la transessualità comprende anche il percorso clinico-medicale. Poi, superficialmente, si usa l’espressione “i trans” come fossero oggetti e questo è erroneo, bisognerebbe sempre dire “le persone trans”. Inoltre, spesso si viene chiamati al passato con il proprio precedente nome: capita che molti, ancora, mi chiamino Francesca al posto di Francesco e anche questo è un grosso errore. È necessario un uso attento dei pronomi».

Spesso è stato definito un'icona. Si rispecchia in questa definizione?

«Assolutamente no e ci tengo a dire che sono semplicemente me stesso. Non è corretto dire che rappresento in toto la comunità trans perché è una comunità molto variegata e numerosa e sarebbe spocchioso affermare questo».

La sua pagina instagram ha 192 mila seguaci. Si aspettava questo seguito?

«Direi proprio di no, quando ho iniziato a parlare della mia storia non avevo alcuna pretesa di notorietà. Volevo solo esprimermi e raccontare la mia esperienza».

Le capita di dialogare con i suoi followers?

«Sì, è capitato anche che alcune persone mi confidassero di essere transgender, esternando ciò per la prima volta. Farlo non è semplice, esporsi può essere rischioso e questo non sempre viene compreso».

Quando nasce il suo libro “Scheletro femmina”?

«Ho cominciato a scrivere i miei pensieri nel 2017 così da gestire le mie emozioni. Poi, nel 2020 abbiamo iniziato con Mondadori a pensare a tutto come a un romanzo. È un libro che può piacere o meno ma è sicuramente molto diretto e onesto».

A che punto siamo in Italia nel percorso di sensibilizzazione per il riconoscimento dell’identità di genere?

«Sono stati fatti passi in avanti ma c’è ancora tanto da fare. Diciamo che nel nostro Paese sono state gettate le basi».

