Francesco difende Wojtyla: illazioni offensive e infondate Pietro Orlandi gli dà ragione  

CITTÀ DEL VATICANO. Papa Francesco si erge in difesa della memoria di Giovanni Paolo II, appannata da voci incontrollate su un suo coinvolgimento nel caso Emanuela Orlandi. Il Pontefice approfitta della domenica della Divina Misericordia, ricorrenza fortemente voluta dal Papa polacco, per dire al Regina Caeli: «Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate». Parole salutate da un forte applauso dei 20 mila fedeli in Piazza San Pietro.

Negli ultimi giorni, dopo le dichiarazioni in tv di Pietro Orlandi a seguito del suo colloquio-fiume di martedì in Vaticano col promotore di giustizia Alessandro Diddi, molti hanno espresso indignazione per i “si dice” su un Wojtyla che sarebbe uscito la sera con due prelati “non certo per benedire le case” o che addirittura si portava ragazzine in Vaticano. Anche i parroci nelle omelie hanno difeso la memoria del Papa polacco. Venerdì Francesco avrebbe chiamato Diddi per farsi riferire cosa stesse succedendo, dopo le illazioni riportate da Pietro Orlandi sul nome di Wojtyla. E sabato l’inquirente ha convocato in Vaticano la legale degli Orlandi, Laura Sgrò, per farsi riferire le origini delle voci. Sgrò ha opposto il segreto professionale, dicendosi anche incompatibile a deporre come persona informata sui fatti.

«È giusto che Papa Francesco abbia difeso Wojtyla dalle accuse fatte attraverso un audio reso pubblico lo scorso 9 dicembre. Per questo motivo ho deciso di depositare quell’audio al promotore di giustizia Alessandro Diddi, lo scorso 11 aprile affinché convocasse Marcello Neroni, autore di queste accuse", scrive Pietro Orlandi su Facebook, facendo il nome di chi ha pronunciato nella registrazione le accuse a Giovanni Paolo II: un uomo ritenuto vicino alla banda della Magliana, oggi 82enne, conosciuto negli anni Novanta come il re dei videopoker. «Certamente non può spettare a me dire se questo personaggio abbia detto il vero oppure no - prosegu Orlandi - Diddi ha accolto questa mia richiesta, insieme alle altre, promettendo che avrebbe scavato a fondo ogni questione, compresa questa».

