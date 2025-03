Francesco Deiana ha compiuto 102 anni. Deportato ad Auschwitz Birkenau, il nonnino originario di Osini, ma da tempo trapiantato a Gairo dove si era sposato con Elisa Mascia (scomparsa nel 2018) con la quale ha avuto tre figli, di cui due in vita, era amante della lettura. Ex emigrato in Germania, da quando è rientrato in paese si è sempre distinto per le attività di volontariato. Domenica ha ricevuto anche la visita del sindaco, Sergio Lorrai.

