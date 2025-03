«Francesco, crisi respiratorie acute» 

Roma . Un’altra giornata difficile per il Papa, ricoverato al Gemelli, che ieri, ha riferito il bollettino medico serale della sala stampa vaticana, «ha avuto due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da un importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo». Sono pertanto state eseguite «due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni». Nel pomeriggio è stata quindi ripresa «la ventilazione meccanica non invasiva», con la mascherina che copre sia la bocca che il naso. «La prognosi rimane riservata», viene spiegato. Francesco, comunque, anche durante le crisi respiratorie, «è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante». Non a caso dunque, fonti vaticane definiscono quello di ieri «un pomeriggio un po’ più difficile», dei precedenti. Ore in cui per il Papa c’è stata anche «la sofferenza di una persona a cui manca il respiro».

Il bollettino

Le fonti d’Oltretevere spiegano tuttavia che, «i medici hanno sempre parlato di un quadro complesso, e l’ultimo episodio rappresenta evidentemente una criticità rispetto al quadro complesso in cui il Papa si trova». Per quanto riguarda l’accumulo di muco, «è una conseguenza della polmonite bilaterale, una reazione da parte dei bronchi e dei polmoni che accumulano muco per eliminare i batteri. Si genera quindi uno spasmo, una costrizione: si respira con maggiore fatica e si tenta di espellere quello che c’è dentro». Va detto a riprova di questo che «i valori delle analisi del sangue restano invariati: non c’è stata una crescita della leucocitosi, un aumento dei globuli bianchi, quindi non si tratta di un’infezione che sta crescendo, ma sono le conseguenze dell’infezione in corso». Resta una realtà preoccupante e lo dimostra il fatto che, «anche se i medici non fanno riferimento a «criticità», hanno confermato il quadro complesso, così come la prognosi riservata, quindi una situazione non fuori pericolo. E in ogni caso, «le polmoniti ci vuole tempo per superarle, e sono sempre aperte a difficoltà». Per tutta la notte scorsa il Papa aveva «riposato bene», ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede. Poi ieri mattina, al suo diciottesimo giorno di ricovero al Gemelli, «si è svegliato, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata». Nel pomeriggio le nuove crisi respiratorie acute, che ricordano quanto avvenuto venerdì scorso e il sabato precedente.

Maratona di preghiera

Si continua a pregare per il Papa: tra le tante iniziative vanno avanti i rosari serali in Piazza San Pietro, e «al momento non è previsto un termine» di tale maratona di preghiera, dicono le fonti vaticane. Intanto, dalla sua camera al Gemelli, Francesco continua a mandare messaggi cruciali per il mondo. Dopo che domenica, nel testo per l’Angelus, sottolineava come «da qui la guerra appare ancora più assurda», ieri risaltano i forti richiami contenuti nel messaggio all’Assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita, datato «dal Policlinico Gemelli, 26 febbraio 2025».

«Magistero sulla fragilità»

In particolare quelli sul fatto che, «non sarà la tecnocrazia a salvarci», essendo la «deregulation utilitarista e neoliberista planetaria» un modo di imporre «la legge del più forte», e sulla «progressiva irrilevanza degli organismi internazionali», contro cui il Pontefice chiede di «promuovere un multilateralismo che non dipenda dagli interessi di pochi». Monsignor Vincenzo Paglia, presidente dell’Accademia ha commentato: «Oggi il Papa sta esercitando un magistero straordinario sulla fragilità: non con le parole, ma con il corpo, ricorda a tutti noi, a tutti gli uomini, a partire da noi anziani, che siamo tutti fragili e quindi dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri». Alla domanda su quanto manchi la voce del Pontefice, l’arcivescovo ha risposto che «manca tantissimo. Ecco perché facciamo bene a pregare, perché torni presto».

