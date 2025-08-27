Francesco Corda svanito nel nulla, del dorgalese nessuna traccia 

Di Francesco Corda non si hanno più notizie da sei giorni. Del 64enne di Dorgali non c’è traccia. Lo cercano i carabinieri del comando provinciale di Nuoro, coordinati dalla Prefettura e supportati da altre forze di polizia, vigili del fuoco e volontari. Una task force impegnata su tutto il territorio. L’allarme è scattato martedì, quando una figlia ha segnalato la scomparsa ai carabinieri di Olbia, città dove la donna risiede. Manutentore, Corda non ha patente. Inutili i tentativi di raggiungere al telefono l’uomo: le ultime celle agganciate ricadono nel territorio di Dorgali ma il cellulare risulta irraggiungibile. Le autorità invitano i cittadini a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti o persone che corrispondano alla descrizione di Corda, contattando direttamente le forze dell’ordine al numero del comando carabinieri di Siniscola (0784871600) o, in alternativa, il 112, senza limitarsi alle segnalazioni sui social network, per agevolare le ricerche e garantire la sicurezza dell’uomo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA