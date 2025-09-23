Francesco Ciusa, la forma e il mito 

L’esordio alla Biennale di Venezia del 1907 gli valse ampi, e un pochino stupiti, apprezzamenti. Una rivelazione, scrisse Ugo Ojetti sul Corriere della Sera, quella Madre dell’ucciso che racchiude nelle labbra serrate tutto il dolore del mondo.

Via Brofferio

“Francesco Ciusa. La forma del mito” è il titolo della imponente retrospettiva visibile fino al 5 aprile 2026 alla Spazio Ilisso, a Nuoro in via Brofferio 23. Curata da una egregia storica dell’arte come Elena Pontiggia, la mostra ricompone il cammino e la figura dell’artista in un itinerario per temi di valore estetico e scientifico. Allestita dall’architetto Antonello Cuccu in collaborazione con Artigianato e Design di Pietro Fois, schiera novanta opere, scovate nei magazzini, prestate dai collezionisti, alcune trovate in frantumi e restaurate. Non è stato facile. Impresa compiuta col sostegno della Fondazione Sardegna e altri enti e con la determinazione della Ilisso a fugare per sempre quella polvere. Ogni cosa, dunque, ritrova una visibilità ragionata. Bronzo, gesso, stucco a marmo, per i tre piani della bella palazzina liberty. Il filmato di Enrico Pinna condensa il pensiero e i giorni di un artista che ebbe vita tribolata e scarse soddisfazioni economiche ma era sorretto da straordinaria determinazione. Fu la gente semplice, non solo gli eroi, a attirare la sua attenzione.

La vita

Nato a Nuoro nel 1883, il giovane Ciusa potè frequentare l’Accademia di Belle Arti di Firenze - tra i suoi maestri Giovanni Fattori- grazie a un sussidio comunale. Al rientro nell’isola si stabilì a Sassari e strinse amicizia con Salvatore Ruju, Sebastiano Satta, Giuseppe Biasi. Fu poi la volta di Cagliari e di parecchie esposizioni e commissioni, fino allo scoppio della Grande Guerra che lo costrinse ai piccoli formati. Furono i bombardamenti del ’43 a distruggere il suo studio cagliaritano in via Alghero. A Orgosolo, la sua ultima fatica: Il falconiere . Un magistrale legno slanciato e in tensione. Meno levigato del Fromboliere del 1940, delle Madonne in atto materno, dei busti del diletto amico Sebastiano Satta o del Torso di Vittoria mutilato di un braccio.

Sguardo della curatrice

Elena Pontiggia, docente all’Accademia di Brera e al Politecnico di Milano, si è laureata in psicologia con una tesi su Nietzsche. Ha dunque uno sguardo doppiamente profondo sulla produzione di un artista che ha definito sardo e internazionale. Perché, ha spiegato con parole appassionate e sapienti, aveva il senso del sacro. Che si cela nel lavoro dei pastori, nel suggello di un bacio, negli animali ritratti come esseri essenziali . C’è una pecora nel manto di un uomo che si strige a suo figlio, un levriero sottile quasi intrecciato a una donna.

Linea e opere

Si susseguono , nelle stanze dello Spazio Ilisso, i diversi talenti di un autore che ha creato la Spica, diretto a Oristano la scuola d’Arte Applicata fondata da Paolo Pili e ha ricoperto la cattedra di Disegno alla Facoltà di Ingegneria a Cagliari. Sono tutte insieme le scatoline e le bomboniere in terracotta finemente decorata. E in una teca le testine di bimbe con la cuffia di Desulo e i profili di fanciulle dolci e assorte. Il censimento continua nella sala che accoglie la grafica, una panca intagliata monumentale come il comodino, una scabra sedia, una lampada zoomorfa con zampe d’uccello. Questa, dicono i promotori, è la prima antologica completa che sia stata organizzata in Sardegna.

Filologico e armonioso, l’allestimento realizzato da Antonello Cuccu riprende nei basamenti le linee degli originali. E la sequenza è un elenco di capolavori. Il Sacco d’orbace , Il cainita , il Pane istoriato . Affusolata, quasi in bilico, la femminea Prua di Sardegna, ma la capacità di Ciusa di coniugare racconto e sintesi trova un apice nelle forme plastiche e ardite dell’Anfora sarda. La sottana plissettata, il bambino, la brocca da cui la madre beve mentre allatta l’infante. Tutto insieme, tutto reso avvolgente da un geniale senso delle proporzioni.

