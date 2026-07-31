Francesco Casu sapeva dare l’anima alle nuove tecnologie 

Le amava e sapeva usarle con arte. Il suo motto, però, era “umanizzare le tecnologie”. «Devono essere al servizio delle emozioni», amava ripetere Francesco Casu, tra i più apprezzati registi multimediali sardi nel mondo. A causa di un malore, è morto ieri nella sua casa. Aveva 61 anni. Una scomparsa inaspettata che addolora gli amici e i molti estimatori dei suoi progetti.

Cagliaritano del 1965, Casu vanta un lungo elenco di opere e fertili collaborazioni con artisti come Maria Lai, Paolo Fresu, Romeo Scaccia. Laureato in Lettere nel 1991 con una tesi condotta a Parigi, al Centre Pompidou, dal 1992 al 1995, Casu vive a Colonia, dove si specializza in regia multimediale e incontra i maestri Fabrizio Plessi, Dieter Jung e Brian Eno, collaborando all’allestimento della videoscenografia per il concerto in diretta mondiale da New York di Pavarotti, Domingo e Carreras. Rientrato a Cagliari, nel 1997 fonda la Codex Multimedia e realizza i suoi lavori più importanti: firma la regia di musei e allestimenti narrativi dell’Isola; progetta mostre interattive itineranti, gira un film per la Rai. Con l'etnomusicologo Marco Lutzu, cura l'Enciclopedia Multimediale della Musica Sarda per il gruppo editoriale L'Unione Sarda: 30 volumi tra carta, dvd, cd. Più di ogni cosa, amava mettersi in gioco, perché «il piacere è nella sperimentazione» ( f.r.p. ).

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