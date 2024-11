Francesco Baccini va al… Massimo! 

Francesco Baccini una delle voci più originali e ironiche della musica italiana, torna a Cagliari, il 6 dicembre alle 21 al Teatro Massimo, dove si esibirà in un concerto unplugged accompagnato dall’eccellente chitarrista Michele Cusato. Un viaggio musicale unico, in cui si fondono due mondi apparentemente distanti: da un lato, la vena rock e ironica che ha caratterizzato gran parte della carriera di Baccini; dall’altro, il lato più intimo e raffinato, legato alla sua formazione classica giovanile. La serata offrirà una selezione ricca e variegata dei brani più amati dal cantautore genovese, alternando hit intramontabili come “Sotto questo sole”, “Ho voglia d’innamorarmi”, “Le donne di Modena” a pezzi più intimi e raramente eseguiti dal vivo. Il giorno prima, il 5 dicembre, appuntamento alle 20 con la masterclass sulla canzone d’autore. La prevendita è aperta.