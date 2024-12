Francesco Baccini «Quanto coraggio per essere se stessi» 

Essere se stessi, controcorrente e senza compromessi. Questo è il motto di Francesco Baccini: un artista che, con i suoi 35 anni di carriera, ha fatto dell’ironia e della libertà creativa la sua cifra distintiva. Con una carrellata di successi che vanno da “Le donne di Modena” a “Sotto questo sole” , è senz’altro un cantautore che ha attraversato generi e generazioni con l’audacia di chi non teme di essere fuori dal coro. Francesco Baccini, genovese doc, 64 anni e 15 album, arriva al Teatro Massimo di Cagliari con un doppio evento: oggi dalle 20 alle 21.30 terrà una masterclass nell’ambito dell’Accademia del Pop, un format originale firmato Sardegna Concerti. Un’occasione, rivolta in particolare alla crescita professionale dei giovani, per approfondire le radici della canzone d’autore italiana. Domani alle 21, invece, sarà il momento del concerto: un’intima performance unplugged che vedrà il cantautore accompagnato dalla chitarra di Michele Cusato, per un viaggio attraverso i brani più amati, insieme a qualche inedito. Ospite di “Unione Cult”, il programma di Radiolina condotto da Francesco Abate e Francesca Figus, l’artista ha condiviso aneddoti, riflessioni e anticipazioni sui suoi prossimi appuntamenti nel capoluogo.

A Cagliari la vedremo in due vesti: quella dell’artista sul palco e quella del docente. Da che cosa nasce questa duplice esperienza?

«È un ruolo che ho già ricoperto e che trovo stimolante, soprattutto perché mi permette di entrare in contatto con giovani appassionati di musica. Dialogare con loro, ascoltarli, è un’occasione per confrontarsi con una generazione che vive la musica in un modo nuovo e, talvolta, sconcertante. Siamo in un’epoca in cui si naviga a vista, con una musica che sembra aver smarrito la bussola. Per rimanere fedele alla mia rotta, ho scelto la strada dell’essenziale, pubblicando un album acustico, “Archi e Frecce”, che riunisce pezzi del passato e inediti, intrecciando le mie radici classiche con il blues e il rock».

Qual è il messaggio che, da docente, pensa sia fondamentale trasmettere ai giovani?

«La lezione più importante, per me, è questa: seguite l’istinto, senza paura di osare. Essere artisti significa anche fregarsene del giudizio altrui. Quando ho iniziato, le case discografiche consideravano il mio approccio “strano”. Mi dicevano che l’ironia non vende e che avrei dovuto fare canzoni in inglese, magari dance, per adeguarmi ai gusti del mercato. Ma ho avuto la forza di dire no, perché sapevo cosa volevo. Non bisogna temere di andare controcorrente: spesso è lì che si trova la propria verità».

Oggi la musica sembra spesso ridursi a pochi secondi virali sui social. Come vede questa trasformazione?

«Purtroppo oggi sembra mancare la curiosità di ascoltare davvero. Viviamo in un’epoca di fruizione superficiale, dove le canzoni vengono ridotte a frammenti per adattarsi ai video di TikTok. È come se l’attenzione fosse evaporata. Io ho un figlio e osservo con dispiacere come molti giovani non abbiano più tempo, né interesse, per un ascolto profondo. La musica, invece, richiede dedizione, concentrazione. È un piacere che va insegnato, non può essere consumato come un prodotto usa e getta».

Cosa dobbiamo aspettarci dal concerto?

«Sarà una serata intima, costruita su una complicità musicale che coltivo da tempo con Michele Cusato, chitarrista straordinario e, come me, genovese. Proporremo un viaggio musicale attraverso i brani che più mi rappresentano, mescolando grandi successi a pezzi inediti e meno conosciuti, ma altrettanto significativi. È il riassunto di oltre 30 anni di carriera».

La sua cifra artistica è spesso definita dall’ironia. È stato un rischio?

«Senza dubbio. Pensate: Enzo Jannacci, il più grande di tutti, veniva definito dai discografici un cabarettista! Ma per me, ironia significa libertà. Volevo essere unico, riconoscibile, senza mai scimmiottare altri artisti. Questo ha reso più difficile il mio percorso, ma è anche ciò che mi ha permesso di essere autentico».

