Francesco alla messa pasquale 

CITTÀ DEL VATICANO. A volte l'uomo si sente «impotente» e «paralizzato» di fronte al male, alle guerre, alla corruzione. Invece la Pasqua ci spinge «ad andare avanti» perché Cristo con la sua resurrezione ha cambiato la storia. Il Papa è arrivato nella basilica vaticana, dove ci sono ottomila fedeli, sulla sedia a rotelle. La voce è a tratti affaticata, dopo il ricovero al Gemelli per un’infezione respiratoria e la rinuncia alla Via Crucis di venerdì sera.

A volte «ci siamo sentiti impotenti e scoraggiati dinanzi al potere del male, ai conflitti che lacerano le relazioni, alle logiche del calcolo e dell'indifferenza, al cancro della corruzione, ce n'è tanta, al dilagare dell'ingiustizia, alla guerra», ha detto il Papa nell'omelia, sottolineando che, come accadde per le donne che annunciarono la resurrezione di Cristo, «la Pasqua del Signore ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza, a guardare con fiducia al futuro, perché Cristo è risorto e ha cambiato la direzione della storia».