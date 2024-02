Il 28 aprile Francesco sarà a Venezia e visiterà, prima volta per un Papa, la 60esima Biennale. In particolare il Papa si recherà al Padiglione della Santa Sede ospitato nel carcere femminile della Giudecca. La visita «ha un filo conduttore: la carità e la cultura», sottolinea il Patriarca Francesco Moraglia pensando a «un evento in cui i giovani possano essere protagonisti».