Ieri alle Saline di Cagliari
26 ottobre 2025 alle 00:31

Francesco Abate Gli indegni che sanno cambiare le cose 

Indegno /in·dé·gno/ Che è o è divenuto o è stato dichiarato immeritevole o ingiustificabile sulla base di norme morali insopprimibili.

Francesco Abate lo sa, che nessuno si salva da solo. E allora li ha voluti tutti qui, in questa notte d’ottobre che Cagliari sembra bellissima, o magari lo è davvero, i ragazzi della scuola, della discoteca, della radio, dell’ospedale, del giornale, della vita. Quelli che nonostante tutto. Quelli che Patti Smith allo stadio nel ‘79. Quelli che il weekend postmoderno di Pier Vittorio Tondelli. Quelli che il punk, la rivoluzione, le botte, gli occhi segnati di nero. Quelli che scapparono, come Livio e come Anais, indegni in queste nuove pagine di romanzo Einaudi che, al Teatro delle Saline, diventano spettacolo strepitoso e risate e lacrime.

Francesco Abate lo sa, che nessuno si salva da solo. Servono desideri da trasformare in parole da tenere strette strette, a segnare il passo e la via, per andare lontano o scendere anche sotto casa.

Francesco Abate lo sa, che nessuno si salva da solo. E forse è a questo che servono i libri e le serate così, la chitarra da suonare come se fosse spiaggia e come se fosse notte – e gli indegni, tutti gli indegni di oggi, qui a Teatro, Massimiliano Medda e Davide Catinari e Andrea Cigni, tutti gli indegni, insieme (f.f.).

