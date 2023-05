Franceschini in tour: Cagliari e Sant’Antioco 

Doppio appuntamento in Sardegna con l’inviato e corrispondente all’estero Enrico Franceschini che oggi sarà a Cagliari e domani a Sant’Antioco per presentare il suo nuovo libro “Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia” pubblicato da Baldini+ Castoldi.

Si parte stasera, alle 19, nella sede della Fondazione Siotto di Cagliari in via dei Genovesi in compagnia di Francesco Accardo per proseguire domani (stessa ora) nel Palazzo del Capitolo di Sant’Antioco con Alice Deledda; la serata è organizzata in collaborazione con l’associazione Iklos e rientra tra gli eventi del Maggio dei libri. «Tre continenti, cinque capitali, venti traslochi e mai il tempo di annoiarsi», così Franceschini distilla quarant’anni di vita da reporter.

