Franceschi grave dopo l’ictus  

La situazione è grave ma stabile. Gianni Franceschi è ancora ricoverato in terapia intensiva con accanto la moglie Hanneke, i figli Niels e Chantal, e la sorella Pina per via di un ictus e un’emorragia cerebrale che gli hanno compromesso la mobilità della parte sinistra del corpo. Ieri Niels ha notato qualche piccolo progresso rispetto ai giorni precedenti che fanno ben sperare sulle sue condizioni di salute. Gianni lo seguiva con gli occhi e ha provato a dire qualche parola. Ma i medici, ancora, non si sbilanciano. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio. Intanto continuerà ad essere ricoverato e poi sarà il tempo della riabilitazione.

La sorella Pina, anche lei emigrata ad Gent, ha la voce flebile. «Per adesso i medici dicono che è stabile. Speriamo che piano piano possa recuperare qualcosa e fare dei progressi, ma i medici non si sbilanciano. Gianni è una persona libera, ha sempre scelto il suo modo di vivere con grandi sacrifici, per lui la libertà è sempre stata la cosa più importante, insieme alla fede». (p. cam.)

