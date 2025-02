Francesca Zucca azzurra Assoluta 

La classe non è acqua. O meglio, è in acqua per la ranista Francesca Zucca, appena convocata per la prima volta nella nazionale Assoluta. Nata il 7 novembre 2005, l’atleta dell’Esperia seguita da coach Marco Cara, lo scorso weekend ha preso parte al 22° Meeting del Titano di San Marino, la manifestazione internazionale di prestigio che ha visto in vasca corta oltre 700 atleti appartenenti a club italiani, francesi, svizzeri, greci e peruviani. Per lei un esordio felice con la conquista di ben tre “argenti”: nella prima giornata sui 200 rana con 2’29”88 e sui 50 conclusi in 31”73, nella seconda giornata sui 100 con 1’08”68.

Quando si tratta di successi, Francesca non è certamente nuova: negli anni infatti si è spesso distinta siglando diversi primati regionali sulle distanze percorse al recente meeting e ottenendo degli ottimi risultati in chiave giovanile come il quinto posto nei 100 ai mondiali Juniores del 2023, l’oro nei 100 e il bronzo nei 200 ai tricolori di categoria del 2021. Il suo, insomma, è un percorso costellato di successi, una realtà per il nuoto regionale e ora anche nazionale. (giu.in.)

