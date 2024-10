Francesca, un delitto premeditato 

Gli investigatori sembrano ormai convinti che prima di uccidere a martellate sua moglie sul divano di casa, mentre riposava, Igor Sollai abbia premeditato a lungo l’omicidio di Francesca Deidda, facendo ricerche su internet e provando anche a procurarsi del cianuro. È quanto sarebbe emerso dall’esame del computer e del telefonino del 43enne di San Sperate, finito da quattro mesi in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. Elementi, quelli scoperti dai Ris dei carabinieri, che avrebbero anche convinto il pm Marco Cocco a contestargli la premeditazione e l’aggravante dei motivi futili e abbietti: il movente dell’uxoricidio sarebbe squisitamente economico e finalizzato ad ottenere, oltre che la piena proprietà della casa coniugale, anche il premio di un’assicurazione sulla vita (circa 100mila euro) che la coppia aveva reciprocamente sottoscritto anni prima.

Omicidio premeditato

Arriva dall’esame dei supporti informatici sequestrati all’autotrasportatore la nuova svolta dell’indagine sull’omicidio della 42enne, scomparsa nel nulla la sera del 10 maggio scorso e i cui resti sono stati ritrovati il 18 luglio, chiusi in un borsone nei boschi tra Sinnai e San Vito. E a proposito del borsone: i carabinieri hanno scoperto che proprio Sollai ne avrebbe acquistato uno identico a quello usato per occultare il corpo della moglie in un ipermercato cinese a Sestu. Ma a pesare sulla decisione del pubblico ministero di contestare la premeditazione sarebbe l’esito dell’esame dei supporti informatici: dal telefono e dal computer in uso all’indagato sarebbero venute alla luce una serie di ricerche effettuate su come occultare un corpo, come far sparire l’odore del cadavere, ma anche numerose altre consultazioni su vari casi di cronaca nera del passato. Non solo. A ridosso della data della scomparsa sarebbe stato cercato su internet come dimettersi dal lavoro per via telematica: Francesca Deidda, in effetti, si è poi licenziata l’11 maggio di punto in bianco dal call center nel quale lavorava, proprio attraverso il portale online dell’Inps. Sempre dalla cronologia delle ricerche recuperate sarebbe anche emerso che Igor Sollai, dopo aver saputo di un caso di cronaca legato ad un avvelenamento che in un primo momento sarebbe stato a lungo scambiato per morte naturale, avrebbe anche cercato inutilmente di acquistare del cianuro da un familiare all’estero.

L’arma del delitto

Accertata anche l’arma del delitto: si tratta di un martello che, però, non è stato trovato. I militari sono risaliti al modello e alla marca dell’attrezzo attraverso l’analisi di particelle di materiale gommoso trovate nei capelli della vittima e riconducibili al manico antiscivolo. Sempre dall’esame della cronologia di telefono e pc i Ris avrebbero scoperto che ci sarebbe stato anche un tentativo di cambiare account e cancellare tutto, ma anche delle ricerche sospette di botanica. Dov’era nascosto il borsone con il corpo della giovane donna, nei pressi del ponte romano di San Priamo, lungo la Statale 125, sono state trovate due piante di “viburno lucido”. Essenze floreali a rapida crescita (possono raggiungere i 5 metri e formare una folta siepe) che non c’entravano nulla con la vegetazione del luogo. A poca distanza i carabinieri hanno poi scoperto dei vasi con i codici a barre attaccati: le piante erano state comprate il 15 maggio da Sollai, pagate con la sua carta, nell’ingrosso Leroy Merlin di Elmas. Il sospetto è che si volesse realizzare una folta siepe per occultare meglio il cadavere.

Gli indizi

Gli indizi in mano alla Procura sono tantissimi, tanto che il pm Cocco sarebbe orientato a chiedere il giudizio immediato. Dalle tracce di sangue nel divano di casa a cui sarebbe stata sostituita parte dell’imbottitura (con una di colore diverso), agli spostamenti dell’uomo tracciati dal gps del furgone di lavoro e, in ultimo, il telefono della donna che ha inviato per venti giorni messaggi ad amici e colleghe (senza che mai nessuno riuscisse a parlarci) sino al 31 maggio quando il 43enne – difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba – è stato convocato e informato della denuncia di scomparsa presentata dal fratello della moglie. Nessun commento dai legali: stanno studiando le novità investigative con il loro assistito che, per il momento, continua a professarsi innocente.

