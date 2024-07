Francesca uccisa mentre dormiva 

Un colpo secco. Alla testa. Devastante. Tra la fronte e la parte destra del cranio. Con un oggetto contundente largo circa dieci centimetri. Un batticarne? Difficile. Sicuramente non un martello. Un attrezzo da palestra per gli allenamenti a casa? Compatibile. Ma non è certo.

Un’esecuzione

Così è morta Francesca Deidda, la donna di 42 anni di Elmas trovata cadavere il 18 luglio in un borsone nascosto in un costone lungo la vecchia Orientale sarda a San Priamo, vicino al ponte romano sul Rio Picocca. È il primo responso dell’autopsia effettuata ieri all’ospedale Brotzu di Cagliari.

E spunta anche un’ipotesi investigativa agghiacciante: Francesca sarebbe stata uccisa mentre dormicchiava o guardava la tv nel divano di casa, con la testa appoggiata sul bracciolo rivestito con il tessuto giallo. Rannicchiata così come è stata trovata poi dentro il borsone a Rio Picocca. Nessuna lite. Neanche un accenno di difesa. Un’esecuzione.

In carcere

Da tre settimane è rinchiuso in carcere Igor Sollai, autotrasportatore 43enne di Assemini, con l’accusa di aver ucciso la moglie e poi di aver nascosto il cadavere. È difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba. Lui nega di essere l’assassino di Francesca. Gli investigatori, anche alla luce di quanto è emerso ieri tal tavolo autoptico, sono convinti che la sua posizione si stia aggravando man mano che l’inchiesta (coordinata dal pm Marco Cocco) sta andando avanti. A ritmi serrati.

Ieri pomeriggio i carabinieri del Ris si sono precipitati di nuovo a San Sperate nella palazzina dove vivevano Igor e Francesca: le tracce del luminol hanno evidenziato che la donna è stata uccisa sul divano di quell’appartamento dal quale mancherebbe un peso per gli esercizi ginnici. Da qui l’accurata perlustrazione di ieri attorno alla palazzina alla ricerca di quella che potrebbe essere l’arma del delitto.

L’autopsia ieri è stata eseguita dal medico legale Roberto Demontis, affiancato dall’anatomopatologa Giulia Caccia indicata dalla Procura, e da Chantal Milani, esperta scelta da Gianfranco Piscitelli, l’avvocato che tutela Andrea Deidda, il fratello di Francesca, parte lesa nel procedimento. Il primo agosto arriverà a Cagliari l’entomologo Stefano Vanin, interpellato dalla Procura viste le condizioni del corpo della donna, rimasto all’aria aperta ed esposto ad alte temperature probabilmente dal 10 maggio, che avrà il compito di stabilire la data del decesso.

L’indagine

L’inchiesta della Procura è partita dalla denuncia di scomparsa di Francesca Deidda presentata il 30 maggio dal fratello Andrea, allarmato dalle parole delle colleghe della sorella che sono andate a trovarlo: «Dal 10 maggio non si è presentata al lavoro, si è dimessa con una e-mail e senza nemmeno salutarci, i messaggi che spedisce dal telefonino sembrano scritti da un’altra persona».

Sono stati poi i carabinieri a verificare gli spostamenti di Igor Sollai seguendo le tracce del suo telefonino e del navigatore satellitare montato sulla sua vettura. Da qui la scelta di concentrare la ricerca del corpo di Francesca Deidda nella zona del Rio Picocca grazie all’ausilio dei cani addestrati.

Il sopralluogo

Secondo gli inquirenti Sollai avrebbe ucciso la moglie, poi ha venduto l’utilitaria in uso alla donna dopo averla utilizzata per il trasporto del corpo senza vita di Francesca, premurandosi di consigliare all’ignaro acquirente di sanificarla pr bene. Sollai aveva anche messo in vendita il divano, ma non ha trovato acquirenti. Auto e divano sono diventati oggetto degli studi dei carabinieri del Ris che stamane dalle 8,30 saranno presenti insieme al pm Marco Cocco, al medico legale Roberto Demontis e all’avvocato Piscitelli in un sopralluogo nella casa dove Francesca è stata uccisa. La carovana proseguirà poi verso il Rio Sa Picocca.

Si cercano altri indizi sulla presenza di un eventuale complice per l’occultamento del cadavere? Niente filtra dallo stretto riserbo: pubblico ministero e carabinieri sono impegnati da giorni nella ricerca di ulteriori prove per una verità che ritengono di aver già assodato.

