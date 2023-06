Francesca Randi: da oggi a Nuoro “Under my skin” 

Storie di donne apparentemente imperfette ed esplorazione fotografica accoglieranno a Nuoro in vicolo Carlo Cattaneo 10, oggi alle 19, amanti dell'arte e non solo alla mostra di Francesca Randi “Under my skin - Il demone sotto la pelle”, curata da Chiara Manca.

Alla galleria Mancaspazio II, la fotografa cagliaritana presenta il suo ultimo progetto per intero, dove, attraverso 24 scatti, racconte di «donne solo in apparenza inadeguate e fuori luogo, segnate dalle esperienze vissute e dal mondo circostante, ma in realtà forti, coraggiose, autodeterminate. Tutte loro, nascondono un segreto e, nonostante il tentativo di reprimerne il ricordo e seppellirlo nel passato, ne sono straziate ancora oggi», afferma la curatrice. Randi incontra il mezzo fotografico nel 1999 e non se ne separa più, sviluppando uno stile personale, onirico, dall'immaginario surreale.«Ogni scatto racconta la storia di una donna con i propri demoni, imperfezioni, paure, ma anche con il proprio riscatto nel mondo. Ciascuna di loro, infatti, nasconde un segreto doloroso, che fa parte del proprio passato - afferma l'artista -. Ci sono giorni in cui il ricordo di quel dolore prende il sopravvento, tanto da suscitare sentimenti contrastanti, come un demone sotto la pelle che le tormenta e non dà pace». Il progetto vede spesso la fotografa stessa come soggetto principale.

