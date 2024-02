Francesca Pilisi è la priora della chiesa di Rio Murtas 

A Narcao, nella frazione di Rio Murtas, dopo 24 anni si è rivissuto il rito de “s'Incresiu. Nella parrocchia San Giuseppe Artigiano, in occasione della festa della Candelora, una donna (praticante, sposata e madre) ha offerto la sua disponibilità per un anno, di impegnarsi nella cura della Chiesa e degli arredi sacri, diventando quindi Sa priora, accompagnata da due ragazze Is collateralis. Francesca Pilisi sposata con Pierpaolo Falqui, madre di due bambini, è la priora della parrocchia amministrata da don Diego Cerniglia e, dopo aver ricevuto il passaggio delle consegne da Gisella Sanna (priora uscente), ad accompagnarla in questo cammino ci saranno le giovani Elisabetta Pusceddu e Giulia Cadoni. «Spero di poter aiutare la comunità - ha commentato un'emozionata Francesca Pilisi - ringrazio la mia famiglia e il parroco».

L'augurio di don Diego Cerniglia per la priora e le collaterali è quello di portare luce alla comunità riomurtese. «Il ruolo della priora è molto importante - ha commentato don Diego che, per l'occasione, ha utilizzato l'abito indossato da don Giulio Ballocco per i suoi 50 anni di sacerdozio - Francesca, che fa parte di una famiglia unita e molto religiosa, sarà la persona di riferimento per la nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA