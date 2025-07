«Francesca, non ti scorderemo» 

Un anno fa le speranze di trovare Francesca Deidda ancora viva finirono con la scoperta del suo corpo nella campagne di San Vito. Lasciando il posto a rabbia, sgomento e lacrime, sentimenti che forse non passeranno mai, nemmeno dopo la condanna di Igor Sollai all’ergastolo per l’assassinio della moglie. E ieri mattina, in via Ollastu, nell’anniversario del ritrovamento dei resti di Francesca, ancora una volta la comunità si è riunita per non dimenticare mai.

Il ricordo

«Non più silenzio, ma tanto rumore». Questo l’invito del sindaco Fabrizio Madeddu, presente alla cerimonia in fascia tricolore, alla popolazione. «Dobbiamo essere responsabili e presenti davanti ai femminicidi. L’ho detto tante volte, per San Sperate è una ferita che non si rimarginerà ed è giusto non dimenticarla mai. La comunità da subito si è dimostrata sensibile, ma non dobbiamo scordare, dobbiamo parlarne. Dobbiamo essere migliori. E non parlo solo dei miei concittadini, è un discorso più ampio». Presenti anche assessori e la vice sindaca Germana Cocco, che ha parlato della necessità «di creare una rete di protezione e di aiuto per chi è vittima di qualsiasi forma di violenza».

La famiglia

Presenta anche l’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale di Andrea Deidda, fratello di Francesca. «Ricordiamola a un anno esatto dal rinvenimento del suo corpo, dopo che l'uomo che amava, di cui si fidava, l'ha barbaramente uccisa. Proprio qui a San Sperate, in occasione della piantumazione da parte del Comune di un albero in suo ricordo, promisi verità e giustizia», ha dichiarato Piscitelli. «Verità (quasi interamente) e giustizia in primo grado le abbiamo ottenute. Ora preghiamo che chi le ha fatto del male sia affidato alla infallibile giustizia divina. Ringrazio la comunità di San Sperate che non ha girato lo sguardo altrove ma ha dimostrato grande senso civico dal primo momento. Nel corso delle indagini con umanità ed anche adesso sono qui a ricordare Francesca e ad impegnarsi per attivarsi in ogni modo affinché tali drammi non si ripetano prevenendo con informazione e formazione sul problema della violenza».

Andrea Deidda, fratello di Francesca, ringrazia tutti per l'affetto e la vicinanza che lo fanno sentire «meno solo in questo dramma. Non provo odio né ho desideri di vendetta. Rimango in attesa di una risposta che Sollai non mi avrebbe dato: Perchè?».

