Francesca Michielin incanta Cagliari 

La sua leggerezza nel salire sul palco ha conquistato tutti, nessuno escluso. E se si aggiunge questo a una voce delicata e al contempo imponente viene fuori un mosaico degno di nota. Francesca Michielin (nel 2011 vinse “X Factor”) ha incantato le oltre 600 persone presenti ieri al Teatro Doglio di Cagliari per il suo tour “Bonsoir! Michielin10 a teatro” con cui celebra i primi dieci anni di carriera. Una carriera all’insegna della sensibilità e della dolcezza, qualità apprezzate dai tanti presenti che alle 20 hanno cominciato a prendere posto.

Tra gli spettatori

«Ascolto Francesca dal 2015, il mio brano preferito è “Piccole città”», racconta Manuel Urrai, 29 anni studente lavoratore iscritto in Lingue e Comunicazione. «Ciò che apprezzo di lei è il suo essere una ragazza acqua e sapone, naturale e spontanea». Spontaneità che in parecchi hanno colto e che rappresenta il suo marchio di fabbrica. «La prima volta che mi sono avvicinato alla sua musica è stata nel 2018», aggiunge Emanuele Loddo, 23 anni studente di Scienze della produzione multimediale. «La canzone che sento più mia è “Comunicare”, mentre la collaborazione che mi ha colpito maggiormente è quella con i Coma_Cose; è l’unione perfetta di grandi sensibilità».

Il via

Il concerto inizia puntuale alle 21, Michielin è accompagnata da due chitarristi, da una tastierista e da una batterista: indossa un pantalone viola, attillato, un maglione di lino bianco con strisce nere, ha modi gentili, un fisico atletico e un sorriso timido in volto illuminato dal vivace gioco di luci alle sue spalle. Ad aprire le danze ci pensa il pezzo “Occhi grandi grandi”, subito gli spettatori distribuiti tra la platea e la gradinata iniziano a muovere le mani a tempo, poi è la volta di “Ghetto perfetto” tratto dal suo ultimo disco “Cani Sciolti”, seguito da “Leoni” scritto per lei da Giorgio Poi, una ballata malinconica che evoca soffuse atmosfere estive. Michielin entusiasma divertendosi, senza mai perdere le staffe nemmeno quando per un problema legato alla corrente è impossibilitata a usare il microfono, riuscendo a deliziare il suo pubblico con una efficace versione voce e chitarra di “Lontano”. «Quando ho saputo che avrei suonato in Sardegna sono stata felicissima», le sue parole. «La musica deve essere diffusa ovunque, non solo nelle grandi città».