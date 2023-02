Francesca Michielin alla carica: «Voglio fare pop Che non è populismo» 

Il risultato è un lavoro intimo e personale, sincero e spudorato, in cui la Michielin torna su alcuni temi importanti per lei, come il rapporto con la natura, un filo che corre lungo tutto l’album, e l’amore, quello bello, sempre, senza distinzioni di “Claudia”: «Un piccolo manifesto per tutte quelle ragazze che non hanno mai potuto dire mi sono innamorata di te a un’altra donna con una canzone, perché nel repertorio trovano solo pezzi declinati al maschile». E poi ci sono tutte le sue fragilità, quelle che col tempo sono diventate la sua arma, come canta in “Quello che ancora non c’è”, in radio da venerdì: «Mi sono spesso sentita incompleta, non ho paura a dirlo, anzi, in questo disco lo rivendico con forza e consapevolezza».

Piange lacrime di fuoco Francesca Michielin, potere catartico di una musica che serve, quella di “Cani Sciolti”, il suo nuovo album, fuori venerdì, a 3 anni da “Feat (Stato di natura)”, in formato fisico e digitale. Dodici tracce dall’intenso sapore cantautorale, musica organica, con cui la Michielin riparte dopo un 2022 costellato di soddisfazioni - dalla conduzione di “X Factor”, al suo primo romanzo “Il cuore è un organo” - e che sabato 4 marzo la porterà al Teatro Doglio di Cagliari per l’unica tappa sarda del suo primo tour nei teatri: “bonsoir! - Michielin10 a teatro”. «Mi sono fatta un regalo con quest’album, il primo di cui abbia curato interamente la scrittura e la produzione», racconta Francesca, che il 25 febbraio spegnerà 28 candeline. «Il tour, poi, sarà il primo nei teatri, ma stavo aspettando il disco giusto».

La ricerca

Anticipato dai singoli “Bonsoir”, “Occhi grandi grandi” e dal brano “Un bosco”, questo progetto è frutto di un percorso artistico e personale partito nel 2016, una riflessione sul senso dell’essere artista, che qui si esplicita già a partire dal titolo. «I cani sciolti sono tutti coloro che non stanno dentro uno schema predefinito, ma si sentono liberi di esprimersi e in questo disco ho voluto prendermi il lusso di questa libertà, scrivendo dei brani più coraggiosi del solito. Ho riflettuto su cosa significasse sciolto, che deriva da absolutum, assoluto e così ho cercato una canzone assoluta, senza riferimenti temporali e stilistici precisi, partendo da quello che volevo dire».

I temi

Il risultato è un lavoro intimo e personale, sincero e spudorato, in cui la Michielin torna su alcuni temi importanti per lei, come il rapporto con la natura, un filo che corre lungo tutto l’album, e l’amore, quello bello, sempre, senza distinzioni di “Claudia”: «Un piccolo manifesto per tutte quelle ragazze che non hanno mai potuto dire mi sono innamorata di te a un’altra donna con una canzone, perché nel repertorio trovano solo pezzi declinati al maschile». E poi ci sono tutte le sue fragilità, quelle che col tempo sono diventate la sua arma, come canta in “Quello che ancora non c’è”, in radio da venerdì: «Mi sono spesso sentita incompleta, non ho paura a dirlo, anzi, in questo disco lo rivendico con forza e consapevolezza».

Pop dissidente

Le stesse di cui parla in “Carmen”, brano nato da un lungo confronto con Carmen Consoli: «Un cane sciolto della musica italiana, riesce sempre a portare la sua cifra, la sua verità. È lei il mio spirito guida in questo disco». E proprio in “Carmen” c’è un verso centrale per “Cani Sciolti”: «Dove sono gli artisti? Vedo solo populisti». Un’affermazione forte, «nata da un sogno, in cui dicevo a qualcuno: “Voglio fare pop, non populismo”, perché chi fa musica pop non deve dimenticare che noi artisti siamo un mezzo, non dobbiamo compiacere, ma dare fastidio, creare momenti di riflessione». Lei lo fa in brani come “Ghetto Perfetto” o “Padova può ucciderti più di Milano”: «La provincia spesso confonde il semplicismo con la semplicità. Da credente, però, mi chiedo che senso abbia andare in chiesa, se non ti immagini che Gesù poteva essere una delle persone che vengono respinte nei barconi in mare».

Live

Al via domani il tour celebrerà questi 10, ormai 12, anni di carriera e lo spirito di “Cani Sciolti”. «Avrò una formazione con molte new entry femminili. Il mondo della musica è per lo più fatto di uomini, ma là fuori è pieno di professioniste bravissime, che spesso non hanno occasioni. Per questo ho scelto polistrumentiste di grande talento, alla loro prima esperienza. È una scommessa, sono felice di farla».

